Британцы раскрыли подробности о новом Range Rover Sport для России

Как выяснилось, внедорожнику, ориентированному на Россию, положено четыре модификации. Базовым мотором станет трехлитровый турбодизель семейства Ingenium: его предложат в двух степенях форсировки — на 249 л. с. (600 Нм) и 350 л. с. (700 Нм). Топовым — 4,4-литровый V8 на 530 сил и 750 Нм. А еще британцы планируют привезти к нам гибрид — с трехлитровой «бензинкой» на 360 сил (500 Нм) и 48-вольтовым стартер-генератором.

Что же касается комплектаций, то их тоже четыре: SE, Dynamic S, Autobiography и First Edition. В базе предлагаются одноступенчатая «раздатка», система выбора режимов движения Terrain Response 2, передние кресла с электрорегулировкой по 20 параметрам, мультимедиа-система с тачскрином на 13,1 дюйма, виртуальная «приборка», пневматическая подвеска, круговой обзор и масса прочих электронных ассистентов.

Российские цены на новый «Спорт» британцы пока не раскрывают, да и смысл, если официально автомобили в страну не поставляются. Впрочем, некоторые дилеры даже сейчас, несмотря на санкции и квоты, принимают заказы на модель до «разморозки» поставок. А это, будем надеятся, однажды все-таки произойдет.

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