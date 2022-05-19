Могут ли немцы оставить россиян без Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Для начала обрисуем существующую картину. В Калуге компании «Фольксваген Груп Рус» принадлежит собственный завод, который ежегодно способен выпускать 225 000 автомобилей. Там делали родственные лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а по соседству изготавливали 1,6-литровые двигатели для них (и не только).
В Нижнем Новогороде на мощностях «Группы ГАЗ» собирались другие машины: лифтбэк Skoda Octavia, плюс кроссоверы Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Volkswagen Taos. Это контрактная сборка, то есть оборудование и сотрудников предоставлял Горьковский автозавод, получая за каждую собранную машину определенную выплату от «Фольксвагена».
В последние годы силами обеих площадок удавалось делать около 200—220 тысяч автомобилей. Однако этой весной конвейеры разом остановились. Официальной причиной назывались отнюдь не западные санкции, а пресловутый «разрыв логистических цепочек». Режим простоя для рабочих пока продлен до конца мая, но когда действительно возобновится производство — непонятно.
И возобновится ли? Повторим: в Сети гуляет множество слухов и инсинуаций. Однако директор по персоналу «Фольксваген Груп Рус» твердо заявил рабочим, что компания не планирует уходить из России. О том, что такие заявления действительно были озвучены трудовому коллективу калужского завода, порталу «АвтоВзгляд» подтвердил представитель профсоюза «Единство».
Истина, разумеется, как всегда посередине. Группа Renault показала очень удачный пример, как можно «уходить, но оставаться». И если Volkswagen действительно захочет поддержать антироссийские санкции, то нет лучшего варианта, чтобы передать активы отечественной стороне на некоторое время за условный рубль. А взамен получить право обратного выкупа.
Отдавать калужский завод «насовсем» немцы, очевидно, не захотят. По разным оценкам, в Россию было вложено около миллиарда евро! Поэтому, «скинув» конвейер номинальному владельцу, его можно будет сразу запустить по «китайской схеме», то есть делать те же самые «Поло» и «Рапиды», но под некой синтетической маркой — в Китае таким брендом стало название Jetta.
А вот перспективы нижегородской линии, мягко говоря, туманны. С одной стороны, делать «Октавии» и «Кароки» больше негде… Но, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», все решится 25 мая, когда Министерство финансов США объявит, будут ли введены санкции против «Группы ГАЗ» или последует очередная отсрочка.
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