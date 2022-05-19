Могут ли немцы оставить россиян без Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Истина, разумеется, как всегда посередине. Группа Renault показала очень удачный пример, как можно «уходить, но оставаться». И если Volkswagen действительно захочет поддержать антироссийские санкции, то нет лучшего варианта, чтобы передать активы отечественной стороне на некоторое время за условный рубль. А взамен получить право обратного выкупа.

Отдавать калужский завод «насовсем» немцы, очевидно, не захотят. По разным оценкам, в Россию было вложено около миллиарда евро! Поэтому, «скинув» конвейер номинальному владельцу, его можно будет сразу запустить по «китайской схеме», то есть делать те же самые «Поло» и «Рапиды», но под некой синтетической маркой — в Китае таким брендом стало название Jetta.

А вот перспективы нижегородской линии, мягко говоря, туманны. С одной стороны, делать «Октавии» и «Кароки» больше негде… Но, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», все решится 25 мая, когда Министерство финансов США объявит, будут ли введены санкции против «Группы ГАЗ» или последует очередная отсрочка.

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