Как ГИБДД наказала десятки тысяч автовладельцев за неоплаченные штрафы

Их привлекают к ответственности по ч.1 ст. 20.25 Административного кодекса «Уклонение от исполнения административного наказания», которая предусматривает двукратное наложение штрафа за неуплату постановления в срок, а также арест сроком до 15 суток и обязательные работы до 50 часов.

Впрочем, это не самое страшное, что может ждать неплательщиков «писем счастья». С наступлением теплого сезона ГИБДД в содружестве с судебными приставами выходят на дороги для выявления «злостников», у которых попросту отбирают автомобили. В случае отказа от погашения скопившихся штрафов транспортные средства будут реализованы посредством аукциона. Все подробности рейдов и их последствий можно узнать здесь.

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