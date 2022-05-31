Новая китайская марка Logem вышла на российский рынок с двумя моделями

Что касается кроссовера Logem ЕС60, то речь идет о переднеприводном пятиместном электрокаре с тем же мотором, но способным разгонять паркетник до максимальных 140 км/ч. Дальность хода на одной зарядке — 470 километров.

Из благ цивилизации предусмотрены передние «эйрбеги», круиз-контроль, ассистент при движении на склоне, датчики парковки, функция подогрева боковых зеркал заднего вида и полностью диодная оптика. Апогеем стал мультимедийно-развлекательный центр с умением понимать смартфоны и возможностью выхода в интернет. Надо признать, весьма солидный опцион для «электрички».

Вот только над дизайном ребята почти не заморачивались. Как не сложно заметить, экстерьер кроссовера напоминает собой старый и не всегда добрый Geely Atlas. Впрочем, прямую конкуренцию «Атласу» на российском рынке он все равно не составит. Куда более любопытным является тот факт, что в КНР модель представлена под маркой LevDeo, о которой мы недавно рассказывали.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», цена на электропаркетник Logem ЕС60 составит около 3 000 000 рублей. Стоимость минивэна ЕС30 пока не определена.

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