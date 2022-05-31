Новая китайская марка Logem вышла на российский рынок с двумя моделями

Сразу следует отметить, что оба автомобиля — электрические. А значит, фактически — нишевые. Впрочем, это не отбирает у Logem права на существование. Пусть пока и лишь имиджа ради.
Минивэн ЕС30 может похвастать незаурядным дизайном и люксовым оформлением интерьера. Переднеприводный семиместный «бус» массой 1755 кг имеет следующие габариты: 4580 мм в длину, 1730 мм в ширине и 1825 мм по высоте. Колесная база составляет 2800 мм.
В движение вэн приводится 115-киловатным электромотором, ускоряющим машину до пиковых 120 км/ч. Без дополнительной зарядки ЕС−30 способен преодолеть до 355 километров пути. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Logem, батарея заряжается до 80% всего за 40 минут.
Среди прелестей жизни в электромобиле имеются две подушки безопасности, ABS, кондиционер, мультимедийная система с Bluetooth-модулем, GPS-навигацией и «музыкой» о шести динамиках. Кроме того, тут найдутся камера заднего вида, помощник при парковке и полный электропакет. Не Tesla, конечно, но тоже неплохо!
Что касается кроссовера Logem ЕС60, то речь идет о переднеприводном пятиместном электрокаре с тем же мотором, но способным разгонять паркетник до максимальных 140 км/ч. Дальность хода на одной зарядке — 470 километров.
Из благ цивилизации предусмотрены передние «эйрбеги», круиз-контроль, ассистент при движении на склоне, датчики парковки, функция подогрева боковых зеркал заднего вида и полностью диодная оптика. Апогеем стал мультимедийно-развлекательный центр с умением понимать смартфоны и возможностью выхода в интернет. Надо признать, весьма солидный опцион для «электрички».
Вот только над дизайном ребята почти не заморачивались. Как не сложно заметить, экстерьер кроссовера напоминает собой старый и не всегда добрый Geely Atlas. Впрочем, прямую конкуренцию «Атласу» на российском рынке он все равно не составит. Куда более любопытным является тот факт, что в КНР модель представлена под маркой LevDeo, о которой мы недавно рассказывали.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», цена на электропаркетник Logem ЕС60 составит около 3 000 000 рублей. Стоимость минивэна ЕС30 пока не определена.
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