Почему некоторые водители в жару одновременно включают кондиционер и открывают окна

Жаркая погода вынуждает водителей тем или иным образом организовывать себе комфортную температуру в салоне. Большинство предпочитает использовать для этого штатный кондиционер. Но находятся индивидуумы, которым больше по душе создание прохлады, так сказать, естественным способом — с помощью открытых на ходу окон машины. Они специально не включают климатическую систему авто, предпочитая дедовский «способ открытых окон».

Кондиционер в их понимании «сушит воздух», вызывая неприятные ощущения в носоглотке. А воздух, поступающий из открытых окон, — нет. К тому же, не простудишься. Да, но в 30-градусную жару, надо признать, особого охлаждающего эффекта от дуновений забортного воздуха ждать не приходится.

И поэтому ушлые автовладельцы придумали, как избежать сухости в горле от кондиционера и при этом по-настоящему охладить салон в условиях летнего зноя. Они открывают окна для доступа воздуха извне и одновременно включают кондиционер. Но при этом устанавливают его регулировки в специфическую конфигурацию. Прохладный воздух направляется исключительно в ноги. Благодаря этому ниже уровня открытых окон создается своего рода холодная «ванна», заполненная обладающим более высоким удельным весом прохладным воздухом из кондиционера.