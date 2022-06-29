Почему некоторые водители в жару одновременно включают кондиционер и открывают окна

Жаркая погода вынуждает водителей тем или иным образом организовывать себе комфортную температуру в салоне. Большинство предпочитает использовать для этого штатный кондиционер. Но находятся индивидуумы, которым больше по душе создание прохлады, так сказать, естественным способом — с помощью открытых на ходу окон машины. Они специально не включают климатическую систему авто, предпочитая дедовский «способ открытых окон».
Кондиционер в их понимании «сушит воздух», вызывая неприятные ощущения в носоглотке. А воздух, поступающий из открытых окон, — нет. К тому же, не простудишься. Да, но в 30-градусную жару, надо признать, особого охлаждающего эффекта от дуновений забортного воздуха ждать не приходится.
И поэтому ушлые автовладельцы придумали, как избежать сухости в горле от кондиционера и при этом по-настоящему охладить салон в условиях летнего зноя. Они открывают окна для доступа воздуха извне и одновременно включают кондиционер. Но при этом устанавливают его регулировки в специфическую конфигурацию. Прохладный воздух направляется исключительно в ноги. Благодаря этому ниже уровня открытых окон создается своего рода холодная «ванна», заполненная обладающим более высоким удельным весом прохладным воздухом из кондиционера.
А выше холодного слоя «гуляет» теплый, но свежий воздух, поступающий из окон. В таких условиях люди в салоне дышат им, а их тела при этом наслаждаются прохладой от кондиционера. Экологически одаренные личности скажут на это, что открытые окна увеличивают аэродинамическое сопротивление кузова авто, что приводит к росту потребления топлива. Как, кстати, и работающий кондиционер. То есть, получается, что имеет место «двойное» увеличение расхода горючего. Но кто в России смотрит на такие мелочи, когда за бортом больше 30ºС?
Да и кому какое дело, что человек ради собственного комфорта готов мириться с перерасходом каких-то 0,5 литров топлива на 100 километров пробега? Любопытно, кстати, в этой ситуации и то, что подобный режим работы автомобильного кондиционера практически никак не сказывается на его долговечности. Хоть при открытых, хоть при закрытых окнах, но на ходу транспортного средства «кондей» вынужден работать постоянно. Просто потому, что при движении машины набегающий забортный воздух постоянно проходит через систему вентиляции авто даже самотеком, и его нужно охлаждать в любом случае. То есть на ресурс компрессора кондиционера открытые во время его работы окна толком повлиять не в состоянии. Поэтому езда в жару с опущенными стеклами и работающим «климатом» — вполне оправданный метод достижения личного комфорта автовладельца.