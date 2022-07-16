Иранский «Москвич», баснословно дешевая LADA и льготы для «китайцев»: итоги недели

Вокруг «Москвича» кипят нешуточные страсти! После того, как КамАЗ опроверг предположение о том, что предприятие займется «переклеиванием шильдиков» на китайских автомобилях JAC, появилась информация, что на столичный завод хотят зайти иранцы. Так, глава центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем заявил, что предварительные договоренности уже есть. Но и эти сведения пресс-служба КамАЗа назвала недостоверными. Что же происходит?

На другом же отечественном заводе, на АВТОВАЗе, не говорят, а делают. На уходящей неделе тольяттинцы поставили на конвейер упрощённую модификацию универсала LADA Granta Cross — без подушек безопасности, системы ABS и с 90-сильным восьмиклапанником стандарта Евро−2. За «антикризисный сарайчик» теперь попросят 742 300 рублей, то есть на 110 тысяч меньше, чем раньше. Чего ждать дальше?