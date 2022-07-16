Иранский «Москвич», баснословно дешевая LADA и льготы для «китайцев»: итоги недели

Вокруг «Москвича» кипят нешуточные страсти! После того, как КамАЗ опроверг предположение о том, что предприятие займется «переклеиванием шильдиков» на китайских автомобилях JAC, появилась информация, что на столичный завод хотят зайти иранцы. Так, глава центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем заявил, что предварительные договоренности уже есть. Но и эти сведения пресс-служба КамАЗа назвала недостоверными. Что же происходит?
На другом же отечественном заводе, на АВТОВАЗе, не говорят, а делают. На уходящей неделе тольяттинцы поставили на конвейер упрощённую модификацию универсала LADA Granta Cross — без подушек безопасности, системы ABS и с 90-сильным восьмиклапанником стандарта Евро−2. За «антикризисный сарайчик» теперь попросят 742 300 рублей, то есть на 110 тысяч меньше, чем раньше. Чего ждать дальше?
Тем временем радостные для фанатов «поднебесных» машин новости приходят из Китая. Компания Dongfeng выводит на отечественный рынок свой премиальный суббренд Voyah. Первой ласточкой станет электрокроссовер Voyah Free: его премьера состоится в 2023 году, а цена составит примерно 3 млн. рублей. Может появиться в России и суббренд Radar от Geely. Это совсем новая марка — под ней будут выпускать исключительно пикапы и внедорожники на электротяге.
Но куда интереснее, что Минпромторг запустил в России очередную программу льготного кредитования, благодаря которой можно сэкономить на покупке новой машины от 20 до 35%. Она распространяется только на четыре марки: LADA, УАЗ, ГАЗ и Evolute, который будет выпускать китайские электрокары под Липецком. При этом стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей.
А более подробнее о главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре.