Зачем автопроизводителям предложили скупить у россиян поломанные машины

На первый взгляд, схема, предложенная Союзом потребителей РФ, выглядит неплохо. Судите сами: автопроизводитель, который не может силами официального дилера отремонтировать автомобиль, выкупает его по рыночной (на момент сделки) цене. В итоге замучившийся автовладелец остается с деньгами, а автоцентр — с запчастями, пригодными для машин других клиентов.

Правда, есть множество нюансов. Во-первых, далеко не всех автовладельцев может устроить предложенная импортером компенсация — цены сильно выросли, найти достойную альтернативу сложно. Во-вторых, дилеры могут хитрить: выкупать машины по сниженной цене, кое-как приводить их «в чувства» и перепродавать на вторичке. Ну и, наконец, самое главное — зачем все это импортерам? Особенно тем, что навсегда простились с российским рынком.

Так что, вероятно, дальше пустых разговоров история с выкупом дефектных автомобилей не зайдет. Очевидно, правительству и бизнесу нужно искать другие пути решения проблем: к примеру, активнее развивать параллельный импорт, хотя и с ним не все так гладко. А почему, можно узнать здесь.