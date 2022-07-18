Зачем автопроизводителям предложили скупить у россиян поломанные машины

Фото: АвтоВзгляд
Введение антироссийских санкций привело к тому, что многие владельцы иномарок столкнулись с острой нехваткой запасных частей и неправомерными отказами в гарантийном ремонте. Проблемы серьезные, сложные, однако, по мнению некоторых экспертов, вполне решаемые. Так, например, Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям выкупать у россиян дефектные автомобили.
Кристина Извекова

На первый взгляд, схема, предложенная Союзом потребителей РФ, выглядит неплохо. Судите сами: автопроизводитель, который не может силами официального дилера отремонтировать автомобиль, выкупает его по рыночной (на момент сделки) цене. В итоге замучившийся автовладелец остается с деньгами, а автоцентр — с запчастями, пригодными для машин других клиентов.

Правда, есть множество нюансов. Во-первых, далеко не всех автовладельцев может устроить предложенная импортером компенсация — цены сильно выросли, найти достойную альтернативу сложно. Во-вторых, дилеры могут хитрить: выкупать машины по сниженной цене, кое-как приводить их «в чувства» и перепродавать на вторичке. Ну и, наконец, самое главное — зачем все это импортерам? Особенно тем, что навсегда простились с российским рынком.

Так что, вероятно, дальше пустых разговоров история с выкупом дефектных автомобилей не зайдет. Очевидно, правительству и бизнесу нужно искать другие пути решения проблем: к примеру, активнее развивать параллельный импорт, хотя и с ним не все так гладко. А почему, можно узнать здесь.

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18 июля 2022
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