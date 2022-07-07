Россияне обрушили японский рынок подержанных автомобилей

Как сообщает авторитетное японское издание Nikkei, в стране Восходящего солнца подержанные автомобили за последние месяцы подорожали сразу на 25,5%. В итоге, средняя цена машины на «вторичке» сейчас составляет 1 080 000 иен, что соответствует полумиллиону российских рублей.

Как ранее рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из дальневосточных брокеров, главным хитом, который россияне активнее всего заказывают из Японии, оказалась Toyota Corolla. Эта машина надежна, ликвидна, а после резкого укрепления рубля — вдобавок сравнительно недорога.

Также достаточно хорошо расходятся Toyota Land Cruiser Prado. И если большая часть ввезенных из страны Восходящего солнца «Королл» остается на Дальнем Востоке, то внедорожники потом разбегаются буквально по всей стране.

Впрочем, массовое нашествие «японок» — это только одна примета нового времени. Вторая — это появление на дилерских площадках иномарок из Эмиратов. Простой пример — внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, созданные для арабского рынка, которые уже можно купить и в Москве.