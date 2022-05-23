Почему параллельный импорт не поможет завалить Россию иномарками

На практике, пожалуй, лишь для широких масс отечественных олигархов правительственное постановление о параллельном импорте — действительно подарок. Они не останутся без привычных Bentley и BMW! Да, российские «официалы» ломят уж совершенно бессовестные цены за автомобильный «премиум». А потому даже оставшиеся еще в России богатеи теперь «чешут репу», глядя на десятки миллионов рублей в прайс-листах официальных дилеров. А тут родное правительство фактически разрешает ввозить «левак». Красота!

А вот для миллионов отечественных автовладельцев, тех, кто покупал не «люкс», а машины массового, бюджетного и среднего ценового сегмента — параллельный импорт вообще не сыграет никакой роли. Дело в том, что в прошлом году российский авторынок худо-бедно, но показал результат на уровне почти 1,7 млн. проданных новых легковушек. На текущий момент антироссийские санкции практически нокаутировали и выпуск автомобилей в России, и ввоз иномарок из-за рубежа. Потребность россиян в этих 1,7 млн. новых авто в год никуда не делась. Просто, во-первых, выросли цены, а во-вторых, их стало физически мало на рынке.