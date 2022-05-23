Почему параллельный импорт не поможет завалить Россию иномарками

Некоторое воодушевление в среде российских автомобилистов вызвали недавние сообщения о том, что власти разрешили так называемый параллельный импорт автомобилей и комплектующих к ним. То есть теперь фактически легализованы считавшиеся ранее «серыми» схемы ввоза машин в Россию — в обход официальных представительств силами компаний-посредников. Таким образом, планируется вернуть на отечественный рынок автомобили марок, официально объявивших о приостановке, либо сворачивании своего бизнеса на территории РФ.
В соответствующем постановлении правительства перечислены практически все автобренды, хотя бы короткий период когда-либо присутствовавшие в России — за исключением «китайцев» и «корейцев»: Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Maybach, smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF, Rolls-Royce, Bugatti.
На практике, пожалуй, лишь для широких масс отечественных олигархов правительственное постановление о параллельном импорте — действительно подарок. Они не останутся без привычных Bentley и BMW! Да, российские «официалы» ломят уж совершенно бессовестные цены за автомобильный «премиум». А потому даже оставшиеся еще в России богатеи теперь «чешут репу», глядя на десятки миллионов рублей в прайс-листах официальных дилеров. А тут родное правительство фактически разрешает ввозить «левак». Красота!
А вот для миллионов отечественных автовладельцев, тех, кто покупал не «люкс», а машины массового, бюджетного и среднего ценового сегмента — параллельный импорт вообще не сыграет никакой роли. Дело в том, что в прошлом году российский авторынок худо-бедно, но показал результат на уровне почти 1,7 млн. проданных новых легковушек. На текущий момент антироссийские санкции практически нокаутировали и выпуск автомобилей в России, и ввоз иномарок из-за рубежа. Потребность россиян в этих 1,7 млн. новых авто в год никуда не делась. Просто, во-первых, выросли цены, а во-вторых, их стало физически мало на рынке.
Однако открытие «ворот» для ввоза ТС в виде параллельного импорта, если и собьет цены на российском рынке, то незначительно. А предложения новых иномарок в нашей стране не вырастет потому, что в мире физически нет и не предвидится появления лишних миллионов авто масс-сегмента, которых кто-то мог бы ввезти в Россию. В Азии изготовить их мешает проблема китайских коронавирусных локдаунов и связанный с ней недостаток автокомплектующих, причем уже не только полупроводиковых, а вообще — широкой номенклатуры запчастей.
В Европе автозаводы тоже плохо себя чувствуют не только из-за «азиатских» недопоставок, но еще и всвязи с проблемами украинских производителей комплектующих, а также резким ростом цен на энергию и сырье для химической промышленности, спровоцированных скачком стоимости природного газа. Таким образом, рядовому российскому автовладельцу параллельный импорт поможет разве что в облегчении поиска запчастей для своей старенькой машины. Возможности приобрести новое авто по более-менее приемлемой цене он не прибавит.
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