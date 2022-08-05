Первые подробности о Land Rover Discovery шестого поколения

Говоря о шестом Discovery, глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре подчеркнул, что открыв новую главу своей истории, внедорожник поднимется на следующую ступень: станет более статусным и дорогим. В компании надеются, что с переходом в очередное поколение «Диско» привлечет новых клиентов — целевой аудиторией сменившей генерацию модели будут «взыскательные семьи». Те, кому ближе Range Rover, нежели Defender.

Что же касается технической составляющей, то, по данным наших коллег из Auto Express, следующий Discovery построят на модульной платформе MLA-Flex — та же «тележка», напомним, лежит в основе последнего Range Rover. Новый «Диско» предложит покупателям и огромный выбор силовых агрегатов — бензиновые и дизельные двигатели, гибридную и электрическую установки.

Разумеется, шестой Discovery сможет похвастать и массой «продвинутых» опций. С одной стороны, это хорошо — требовательные покупатели оценят по достоинству. Но с другой — богатое оснащение и примение новейших технологии неизбежно повлекут за собой «кусачий» прайс.

Впрочем, до старта продаж еще далеко: предполагается, что новый «Диско» дебютирует не раньше 2025 года. А потому говорить о ценах преждевременно, как, в общем-то, и о российских перспективах модели.