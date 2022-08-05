Что обязательно нужно сделать, когда камень оставил скол на лобовом стекле

Караваны машин потянулись в разные регионы страны — в России настал сезон отпусков. Но не для всех он будет счастливым и беззаботным. С увеличением трафика на дорогах, возросли всевозможные риски попасть в неприятную ситуацию. Например, словить камень в лобовое стекло. А дальше, если ничего не предпринимать, автовладельцу останется, сокрушаясь, наблюдать, как гладь стекла превращается в одну сплошную паутину из трещин. А это и небезопасно, и весьма серьезная неисправность, «благодаря» которой вас могут развернуть на пункте прохождения техосмотра. Если, конечно, вы не предпримете несколько оперативных действий, сразу же, как только камень угодил в лобовое стекло вашего автомобиля.
Отсутствие брызговиков у большинства машин российского автопарка и обилие строительной техники на дорогах, перевозящей сыпучие грузы с различными нарушениями, привели к тому, что лобовые стекла стали расходным материалом, наравне с капотами и бамперами. И это не проблема, если машина застрахована по системе КАСКО. Но если такой брони нет, то поменять стекло за свои кровные выйдет в достаточно круглую сумму. Поэтому проще отремонтировать сколы, чем менять стекло целиком. Но и здесь водителей ждет подвох — сколы ремонтируют, высчитывая каждый сантиметр трещин, расходящихся от него. И на круг автовладельцу также придется расстаться с достаточно весомой суммой денег.
Впрочем, и в этой ситуации есть свои хитрости. Главное, не затягивать, а проделать необходимые процедуры сразу после того, как лобовое стекло вашего автомобиля столкнулось с камнем.
Если это произошло, то первое, что нужно сделать, это съехать на обочину или придорожную парковку — туда, где останавливаться разрешено и безопасно. Далее, нужно найти кусок скотча или другой липкой ленты, и заклеить место пробоя. Причем нужно заклеивать так, чтобы в процессе движения в сторону сервиса или магазина автозапчастей в пробоину попало как можно меньше пыли, влаги и грязи — это важно для дальнейшей работы по ремонту скола.
А далее, скол можно устранить несколькими способами — самостоятельно, либо в автосервисе, где занимаются подобными проблемами. Например, быстро и качественно ваше стекло отреставрируют в любом детейлинговом центре.
Чтобы заделать «лобовуху» качественно, необходимо хорошо зачистить и просушить место скола и сам скол. Далее, «рана» заполняется спецсоставом, через специальные инжектор, позволяющий удалять пузырьки воздуха из повреждения, замещая их ремонтной смесью. Затем, залеченный скол требуется просушить под ультрафиолетовой лампой или же на солнце.
Как показывает практика, своевременно предпринятые меры по локализации скола, существенно снижают траты на его ремонт. И уж тем более на замену лобового стекла целиком. А ведь от маленькой точки в углу трещины могут разойтись по всей площади стекла довольно быстро. В общем, не затягивайте с ремонтом.