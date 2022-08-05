Что обязательно нужно сделать, когда камень оставил скол на лобовом стекле

Караваны машин потянулись в разные регионы страны — в России настал сезон отпусков. Но не для всех он будет счастливым и беззаботным. С увеличением трафика на дорогах, возросли всевозможные риски попасть в неприятную ситуацию. Например, словить камень в лобовое стекло. А дальше, если ничего не предпринимать, автовладельцу останется, сокрушаясь, наблюдать, как гладь стекла превращается в одну сплошную паутину из трещин. А это и небезопасно, и весьма серьезная неисправность, «благодаря» которой вас могут развернуть на пункте прохождения техосмотра. Если, конечно, вы не предпримете несколько оперативных действий, сразу же, как только камень угодил в лобовое стекло вашего автомобиля.

Отсутствие брызговиков у большинства машин российского автопарка и обилие строительной техники на дорогах, перевозящей сыпучие грузы с различными нарушениями, привели к тому, что лобовые стекла стали расходным материалом, наравне с капотами и бамперами. И это не проблема, если машина застрахована по системе КАСКО. Но если такой брони нет, то поменять стекло за свои кровные выйдет в достаточно круглую сумму. Поэтому проще отремонтировать сколы, чем менять стекло целиком. Но и здесь водителей ждет подвох — сколы ремонтируют, высчитывая каждый сантиметр трещин, расходящихся от него. И на круг автовладельцу также придется расстаться с достаточно весомой суммой денег.

Впрочем, и в этой ситуации есть свои хитрости. Главное, не затягивать, а проделать необходимые процедуры сразу после того, как лобовое стекло вашего автомобиля столкнулось с камнем.