Возвращение Suzuki Grand Vitara: японцы анонсировали новое поколение модели

Да, не исключено, что новая «Гранд Витара» доберется и до наших широт. Во всяком случае, у нас модель пользовалась колоссальным спросом — не в последнюю очередь благодаря неубиваемой агрегатной базе и достойным внедорожным повадкам.

Известно, что среднеразмерный «проходимец» унифицирован с Toyota Urban Cruiser Hyryder, в основу которого легла «тележка» от обычной «Витары». Помимо гибрида ожидается появление и бензиновой версии с движком объемом 1,5 литра, привод — передний, либо полный. Впрочем, все технические характеристики, как, собственно, и остальные подробности о новом Grand Vitara пока держатся в секрете. Но скоро все тайное станет явным.

Между тем, уже сейчас на будущую новинку можно оставить предзаказ, заплатив первоначальный взнос в 11 000 индийских рупий, что в переводе на наши деньги составляет без малого 9000 рублей. Ожидается, что кроссовер порадует светодиодной оптикой, полным электропакетом, продвинутой мультимедийкой и достойным набором систем безопасности.