Параллельный импорт «привез» в Россию новый Mitsubishi Outlander, который дешевле старого

«Не хотите — и не надо, сами с усами»: так представляются переговоры на высшем дипломатическом уровне в 2022 году. Столько слов было сказано, столько грозных ультиматумов выдвинуто, а один аргумент остался недвижим — в России есть деньги и возможности их зарабатывать. Древнее правило про гору и Магомета в действии: если рынок нуждается в товаре, а официальный поставщик не может его поставить, то за него справятся другие, неплохо на том заработав. Поступление официально не представленных в России машин на отечественный рынок — яркое тому подтверждение.

Итак, «Три Бриллианта» в 2021 году официально представили долгожданное четвертое поколение своего локомотива в России — кроссовер Mitsubishi Outlander. Полностью новая машина, новая платформа, новая линейка моторов и родство с Nissan. Ожидалось, что официальные дилеры японского бренда получат первые экземпляры новинки в 2022 году, причем машину изначально планировалось поставлять из Японии, продавая параллельно с текущим поколением. Ну, а потом вы все знаете. Пандемия, СВО, прощай импорт, привет дивный новый мир.