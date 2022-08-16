Параллельный импорт «привез» в Россию новый Mitsubishi Outlander, который дешевле старого

«Не хотите — и не надо, сами с усами»: так представляются переговоры на высшем дипломатическом уровне в 2022 году. Столько слов было сказано, столько грозных ультиматумов выдвинуто, а один аргумент остался недвижим — в России есть деньги и возможности их зарабатывать. Древнее правило про гору и Магомета в действии: если рынок нуждается в товаре, а официальный поставщик не может его поставить, то за него справятся другие, неплохо на том заработав. Поступление официально не представленных в России машин на отечественный рынок — яркое тому подтверждение.
Итак, «Три Бриллианта» в 2021 году официально представили долгожданное четвертое поколение своего локомотива в России — кроссовер Mitsubishi Outlander. Полностью новая машина, новая платформа, новая линейка моторов и родство с Nissan. Ожидалось, что официальные дилеры японского бренда получат первые экземпляры новинки в 2022 году, причем машину изначально планировалось поставлять из Японии, продавая параллельно с текущим поколением. Ну, а потом вы все знаете. Пандемия, СВО, прощай импорт, привет дивный новый мир.
Японцы решения с полтычка не принимали и принимать не будут, а подразделение Mitsubishi, что кровно заинтересовано в газовом месторождении Сахалин−2, имеет, откровенно говоря, ключевое значение для острова Восходящего Солнца. Впрочем, интересующий нас «воз» и ныне там: завод в Калуге стоит, из Японии не везут даже запчасти, какие там машины. Ну, официально не везут. Ведь на «той самой доске объявлений» уже продаются новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения без пробега. Новая машина.
Предложений, мягко говоря, немало: представлены, как автомобили с минимальным пробегом, так и вообще без оного, в разных комплектациях. Ценник стартует с отметки в 2 500 000 рублей за «пробежную» с легкими дефектами и «успокаивается» на 3 900 000 за новый кроссовер в максимальной комплектации о семи местах, с панорамной крышей, рыжими кожаными вставками в салоне, трехлитровым мотором, автоматической трансмиссией, массажем, бесключевым доступом, камерами 360 и «музыкой» Bose.
Комплектация богата, но интересно другое: даже если прямо сейчас начнутся официальные поставки, машины у дилеров будут стоить значительно дороже. Ведь за аналогичную цены легитимные продавцы умудряются продавать кроссоверы прошлого поколения!
Всеобщий социальный взрыв и расторжение старых связей, в тандеме с появлением того самого импорта, приведут к тому, что на рынке новых автомобилей появится внеплановый вид конкуренции: официалы с неофициалами. А поскольку главным аргументом всегда будет цена, то наивысшие шансы есть именно у последних.
Проще говоря, чтобы вернуться в полном объеме на отечественный «торг», официальным представительствам придется сделать то, что они так не любят: резко снизить цены. Либо предложить условия покупки и последующего обслуживания, о которых раньше нельзя было и помыслить. Альтернативы вышеописанному пока не просматривается.