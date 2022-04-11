Без срока давности: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai

Начнем с грустных вещей. Новые поколения кроссоверов уже представили, но до нас они так и не доехали. Кратко напомним, что четвертую генерацию «Аутлендера» построили на общей платформе с Nissan X-Trail, и это довольно сильно его изменило.
Что касается Nissan Qashqai, то машину третьего поколения тоже уже продают в Европе. Здесь революций не произошло. Платформа CMF-C у японца прежняя, но вот кузов поменяли кардинально. Есть изменения и в салоне, но не столь разительные.
Наши покупатели могут лишь облизываться на картинки новинок, а выбирать придется из того, что есть. То есть из «Аутлендера» третьего поколения и «Кашкая» второй генерации. Базовый «прайс» на переднеприводный «Митсу» отныне стартует от 2 689 000 рублей, а за «Ниссан» просят 2 337 000 «деревянных». Полноприводные версии ожидаемо дороже. «Кашкай» обойдется минимум в 2 623 000 «целковых», а Outlander потянет на 3 289 000 рублей. Конечно, без наценки дилерских центров.
Спору нет: «Кашкай» компактнее «Митсу», но почему бы их не сравнить? Ведь за схожие деньги можно получить большой автомобиль, либо поменьше, но богато «нафаршированный». А потому, по нашему мнению, такое сравнение имеет место быть.
МНОГОЛИЦЫЕ
«Кашкай» безошибочно узнается по оформлению передней части. Огромная букава V на решетке радиатора уже стала визитной карточкой марки. Корма также знакома. Дизайн не нов и уже несколько старомоден, зато привычен и любим автовладельцами.
После очередной доработки остался хорошо узнаваем и Mitsubishi Outlander. Четко опознать обновленную версию сможет только поклонник марки, да и то лишь по псевдодиффузору в нижней части переднего бампера.
Выбирать того, кто из них симпатичнее — занятие неблагодарное. У каждого свои вкусы, потому поставим знак равенства, а читатель пусть выбирает сам. На вкус и цвет, как говорится…
ДОБАВЬТЕ ОБЪЕМ
В распоряжении водителя Mitsubishi Outlander есть современаая мультимедиа-система, электромеханический ручник, а автоматический режим после очередного обновления получили все четыре стеклоподъемника.
Тем не менее некоторые решения смотрятся архаично. Например, клавиши обогрева сидений выглядят старомодно. Если говорить про запас пространства, то Outlander, конечно же, оказывается просторнее «Кашкая». В салоне тут очень много места, даже если сравнивать машину с Nissan X-Trail.
У Qashqai на передней панели преобладают старые добрые кнопки. Да и монитор «мультимедийки» по современным меркам небольшой — всего 8 дюймов. Зато у него есть свои «фишки», и система «Яндекс.Авто». Конечно же, она значится в оснащении и у других производителей, но та, что в «Ниссане» отличается по технической части. В «Кашкае» стоит четырехядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и встроенная память на 16 гигабайт. «Начинка» мощная, с ней софт просто «летает», и это выгодно отличает этого японца.
Если сравнивать багажники, то здесь однозначно лидирует Outlander. Остановимся лишь на расположении «запаски». У «Митсу» ее разместили под днищем, а у «Ниссана» под фальшполом багажника. На лицо — два разных подхода. Кому-то нравится «грязное» решение «Аутлендера», потому как полноразмерное колесо не скрадывает место в хозблоке. А поклонники «Ниссана» будут в случае прокола доставать чистый «баллон» и не стирать потом грязную одежду.
ЗАВОДИМ МОТОРЫ
Теперь — за руль. Mitsubishi с лихвой хватает 2,5-литрового мотора в 167 сил, чтобы споро ускоряться и обгонять. Вариатор справляется с «асфальтовой» нагрузкой без проблем. Неоднозначна лишь плавность хода. Кроссовер жестко реагирует на стыки и неровности, а в колеях на МКАДе машину приходится корректировать рулем.
Что касается «Кашкая», то его бензиновый 2-литровый мотор мощностью 144 силы инженеры также неплохо подружили с вариатором. Агрегат шустро переключает «псевдопередачи», и разгон получается уверенным. При этом в салоне тихо. Это заслуга заводских спецов. После цикла испытаний российский Qashqai получил акустическое лобовое стекло, виброгасители панелей пола, а шумоизоляционные маты появились на моторном щите, под панелью приборов и передних крыльях.
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
В нынешней ситуации, когда нехватает не только автомобилей, но и запчастей, уже неновые «Аутлендер» и «Кашкай» получают преимущество. Поскольку оба «японца» давно на рынке, запчастей для них скопилось много, да и дилеры знают, как чинить и обслуживать автомобили. Что до надежности вариаторов, то риски их поломок довольно низкие. Не надо нагружать агрегаты длинными перегонами по шоссе на высоких скоростях. Это — залог их долголетия.
В итоге, можно смело рекомендовать Outlander семейным людям, которым нужна машина по-больше. Что до Qashqai, то он остается стильным и юрким кроссовером, на котором очень удобно в городе. Поэтому не исключаем, что вскоре за этими машинами снова выстроятся очереди, как во времена их молодости, когда они только-только дебютировали в России.