Без срока давности: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai

Начнем с грустных вещей. Новые поколения кроссоверов уже представили, но до нас они так и не доехали. Кратко напомним, что четвертую генерацию «Аутлендера» построили на общей платформе с Nissan X-Trail, и это довольно сильно его изменило.

Что касается Nissan Qashqai, то машину третьего поколения тоже уже продают в Европе. Здесь революций не произошло. Платформа CMF-C у японца прежняя, но вот кузов поменяли кардинально. Есть изменения и в салоне, но не столь разительные.

Наши покупатели могут лишь облизываться на картинки новинок, а выбирать придется из того, что есть. То есть из «Аутлендера» третьего поколения и «Кашкая» второй генерации. Базовый «прайс» на переднеприводный «Митсу» отныне стартует от 2 689 000 рублей, а за «Ниссан» просят 2 337 000 «деревянных». Полноприводные версии ожидаемо дороже. «Кашкай» обойдется минимум в 2 623 000 «целковых», а Outlander потянет на 3 289 000 рублей. Конечно, без наценки дилерских центров.