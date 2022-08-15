Незаконченная пьеса с большим антрактом: Renault все-таки возвращается

Министерство Дениса Мантурова вывело товары бренда Renault из списков параллельного импорта, мотивирую свое решение могучим умозаключением: мол, LADA справится с задачей обслуживания и содержания миллионов «Рено» в России. Очень, конечно, будет любопытно взглянуть, как дилер «Жигулей» будет разбираться с ремонтом Vel Satis или достаточно распространенного Kaleos. И сколько «Жигулей» для этого может понадобиться. Предсказываем, что немало, даже если брать в трехлитровой таре. Представляется, что сделано это по совсем другой причине.
Кувырок с переворотом, который Renault исполнила пару месяцев назад, опередив и обескуражив всех без исключения импортных производителей и поставщиков, наводит на определенные умозаключения. Перед нами спектакль одного актера, грамотно срежиссированный и сыгранный. Честное слово, сценарий прекрасен и результат фантастический — аплодисменты, зритель ахал и охал. Причем по обе стороны от Днепра.
Интрига, все увлечены! За бурей оваций и реплик в журналах скрылось, как это всегда бывает, основное: бизнес, заключенная сделка. Передача заводов «за рубль» — это «сохранение и сбережение», а не бегство. Не надо путать мягкое с теплым.
После нескольких месяцев абсолютной тишины — и «Москвич» зачах, и LADA Duster куда-то пропал — занавес поднялся и начался второй акт этой впечатляющей пьесы: выход Renault из списка параллельного импорта, который позволяет привозить в Россию любую продукцию без оглядки на мнение кого-либо. Проще говоря, производитель и собственник авторских прав снова готов к сотрудничеству в рамках тех договоренностей, которые были ранее. Или новых, которые заключены и законтрактованы совсем недавно, после 24 февраля. Вопрос только: мы сейчас в кульминации или уже в развязке?
Непонятно для кого был этот пресс-релиз написан, но любой автолюбитель, знакомый со спецификой обслуживания французских автомобилей прекрасно знает, что в ряде случаев даже подбор деталей по vin-коду невозможен, что уж говорить про различные хитрости, специнструмент и прочие особенности обслуживания и содержания Renault. Вероятность того, что непрофильный мастер из непрофильной мастерской справится с более-менее серьезной задачей, сложнее замены масла и колодок, оценивается ниже плинтуса.
Нет, не верится в написанное. А вот вероятность выхода в финальный круг глубоко секретных и скрытых от общих глаз договоренностей между Правительством РФ и руководством французского бренда, у которого, напомним, всегда были теплые и более чем дружеские отношения с Россией вообще и с Москвой в частности — запросто. Так что просто ждем новостей. Недолго осталось.