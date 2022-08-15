Незаконченная пьеса с большим антрактом: Renault все-таки возвращается

Министерство Дениса Мантурова вывело товары бренда Renault из списков параллельного импорта, мотивирую свое решение могучим умозаключением: мол, LADA справится с задачей обслуживания и содержания миллионов «Рено» в России. Очень, конечно, будет любопытно взглянуть, как дилер «Жигулей» будет разбираться с ремонтом Vel Satis или достаточно распространенного Kaleos. И сколько «Жигулей» для этого может понадобиться. Предсказываем, что немало, даже если брать в трехлитровой таре. Представляется, что сделано это по совсем другой причине.

Кувырок с переворотом, который Renault исполнила пару месяцев назад, опередив и обескуражив всех без исключения импортных производителей и поставщиков, наводит на определенные умозаключения. Перед нами спектакль одного актера, грамотно срежиссированный и сыгранный. Честное слово, сценарий прекрасен и результат фантастический — аплодисменты, зритель ахал и охал. Причем по обе стороны от Днепра.

Интрига, все увлечены! За бурей оваций и реплик в журналах скрылось, как это всегда бывает, основное: бизнес, заключенная сделка. Передача заводов «за рубль» — это «сохранение и сбережение», а не бегство. Не надо путать мягкое с теплым.