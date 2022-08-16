Volvo готовит к премьере новый большой кроссовер

В пользу версии об Embla говорят заглушка на месте радиаторной решетки и отсутствие патрубков выхлопной системы. Да и в целом этот кроссовер похож на концепт «зеленого» Recharge, представленного публике летом прошлого года. Кстати сказать, далеко не факт, что «батарейная» новинка получит название Embla, ведь недавно шведы зарегистрировали еще один товарный знак — EXC90.

Какое решение примут в Volvo, мы узнаем совсем скоро. Предполагается, что премьера новой «электрички» состоится в ближайшие недели. Тогда же, вероятно, шведы раскроют и технические подробности, которых на сегодняшний день почти нет. Известно лишь, что кроссовер базируется на платформе SPA2 — той же «тележке», что лежит в основе Polestar 3. С этой моделью новинка поделит и конвейер: производство наладят на американском заводе марки в Южной Каролине.

Напомним, что сейчас шведы также работают над очередным рестайлингом XC90 — он станет вторым для модели второго поколения. И как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, флагман сохранит традиционные двигатели внутреннего сгорания, даже несмотря на намерения компании отказаться от бензиновых и дизельных агрегатов в пользу электротяги. А более подробно об этом — здесь.