Skoda анонсировала выпуск нового семиместного кроссовера

Премьера концепта намечена на конец августа — прототип станет предвестником будущего среднеразмерного кроссовера, расчитанного на семь мест. Причем речь идет о шести полноценных креслах и одном миниатюрном — для маленького пассажира. Примечательно, что люлька расположена между первым и вторым рядом сидений.

Галерка же снабжена отдельными креслами, а не диваном. Как, впрочем, и вторая секция посадочных мест в автомобиле. Нельзя не признать: решение довольно необычное, а главное — практичное. Теоретически в такой кроссовер можно интегрировать и еще два места на задних рядах, заменив кресла традиционными диванами.

Помимо столь неординарной компоновки, интерьер готов похвастать штурвалом вместо руля, огромным вертикальным тачпадом информационно-развлекательного комплекса, а также кучей продвинутой электроники.

Интересно, как сильно изменится концептуальная Skoda Vision 7S в своем серийном воплощении?