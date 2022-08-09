Электрический кроссовер Evolute i-Joy сертифицировали в России

Evolute i-Joy — это видоизмененная версия кроссовера Seres 3 компании DFSK (совместного предприятия Dongfeng и Chongqing Sokon Industry Group). Хотя называть его видоизмененным сложно: заморачиваться с оригинальным дизайном в России не стали — просто взяли китайскую машину и наклеили на нее свои шильдики.

Что же касается техники, то Evolute i-Joy комплектуется электрической силовой установкой из двух моторов, суммарно выдающих 176 л. с. На одном заряде 53-киловатт-часного аккумулятора кроссовер может пройти до 405 км. Но это, разумеется, в идеальных условиях, сильно отличающихся от реальных российских.

«Моторинвест» обещал наладить серийное производство Evolute i-Joy до конца третьего квартала текущего года — то есть до октября. Так что ждать осталось недолго: совсем скоро мы узнаем все подробности о новом «отечественном» электромобиле — в частности, и его цену. Ранее в Минпромторге заявили, что стоимость i-Joy будет сопоставима с прайсами одноклассников с ДВС. А потому можно предположить, что она составит порядка 2—3 млн. рублей.

Напомним, что Evolute попал и в госпрограмму льготного автокредитования. Если к тому моменту, как липецкие «электрички» поступят в продажу, бюджет не израсходуется, то их можно будет приобрести со скидкой в 35%. А почему власти дают «Эволюту» (и только ему!) такие преференции, портал «АвтоВзгляд» подробно объяснял здесь.