7 бюджетных автомобилей из Ирана, готовых приехать в Россию

Начнем с самых бюджетных машин, которые, при соответствующем ценнике, потягаются с российским бестселлером — LADA Granta. Мы имеем ввиду иранский Renault Logan, известный в стране, как Tondar 90 и SAIPA P90. Название седану поменяли в 2020 году, тогда же дизайнеры изменили переднюю и заднюю части кузова, установили новую светотехнику, а еще провели новации в салоне.

Что касается моторов, то иранцы хотят поставить под капот тольяттинский силовой агрегат. Скорее всего, это будет 1,6-литровый двигатель ВАЗ−21129 мощностью 106 л. с., который сейчас работает под капотом LADA Largus.

Есть, что предложить и крупнейшему автопроизводителю Iran Khodro. Здесь основное внимание к новейшему кроссоверу Khodro Rira. Он построен на платформе IKP1, то есть локализованной и доработанной «тележке» французского концерна PSA, на которой базировались такие машины, как Peugeot 208, 2008, Citroёn C-Elysee и другие.