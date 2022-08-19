7 бюджетных автомобилей из Ирана, готовых приехать в Россию

Начнем с самых бюджетных машин, которые, при соответствующем ценнике, потягаются с российским бестселлером — LADA Granta. Мы имеем ввиду иранский Renault Logan, известный в стране, как Tondar 90 и SAIPA P90. Название седану поменяли в 2020 году, тогда же дизайнеры изменили переднюю и заднюю части кузова, установили новую светотехнику, а еще провели новации в салоне.
Что касается моторов, то иранцы хотят поставить под капот тольяттинский силовой агрегат. Скорее всего, это будет 1,6-литровый двигатель ВАЗ−21129 мощностью 106 л. с., который сейчас работает под капотом LADA Largus.
Есть, что предложить и крупнейшему автопроизводителю Iran Khodro. Здесь основное внимание к новейшему кроссоверу Khodro Rira. Он построен на платформе IKP1, то есть локализованной и доработанной «тележке» французского концерна PSA, на которой базировались такие машины, как Peugeot 208, 2008, Citroёn C-Elysee и другие.
Переднеприводный SUV получил бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 113 сил, а также наддувный агрегат того же объема отдачей 168 «лошадей». Оба работают в паре с 6-диапазонным «автоматом»
На той же «тележке» построили седан Tara, то есть доработанный Peugeot 301. «Тара» уже привозили в Россию. Модель даже показывали на выставке «Интеравто», однако дальше презентации дело так и не пошло. Ну, а сейчас дело может сдвинуться с мертвой точки.
Кстати, в Иране собирают еще и китайские модели — Haima, Dongfeng и JAC. Значит, для китайцев открывается возможность зайти на российский рынок, при этом, избежав вторичных санкций, которых они опасаются.
Скорее всего, по такому пути пойдет JAC, организовав сборку своих моделей на мощностях бывшего завода «Москвич». Одной из моделей может стать седан KMC J7, который сейчас выпускают на мощностях иранского предприятия Kerman Motor. Модель отличает современный дизайн, а под капотом работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 172 л. с. в паре с 6-ступенчатым «роботом». Другой же — кроссовер JAC Sehol E40X, шпионские фото которого уже разлетелись по сети.
Таким же образом китайская Haima рискует привезти кроссоверы S5 и S7. Они, кстати, тоже когда-то продавались в России. Дело станет лишь за небольшим рестайлингом. Эта пара не отличается передовыми техническими решениями, но при адекватном «прайсе» машины будут покупать.
Что касается сборочных площадок, то найти их в России — не проблема. Вспомним, например, Derways в Черкесске или «Ставрополь Авто».