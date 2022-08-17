Что делать, если обломилась свеча зажигания в моторе

Обычно у свечи надламывается гофра изолятора, либо резьбовая часть застревает в головке блока цилиндров. В первом случае, в руках водителя остается кусок изолятора, а во втором — сама свеча без заземляющего электрода. Оба случая неприятны, потому как мотор с такой свечей нормально работать не будет. Значит, нужно искать способ, чтобы извлечь остатки запчасти из свечного колодца и установить новую.
Такая проблема, на самом деле, довольно распространенная. Потому решить ее можно как дедовскими методами, так и купив соответствующий инструмент. Если идти по легкому пути, который оказывается самым затратным, то нужно приобрести в магазине так называемые экстракторы. Внешне они похожи на сверла, но имеют «обратную» сверлам спираль. За счет такого решения они цепляются за испорченный крепеж и позволяют его выкрутить.
Есть и более простой дедовский способ. Он отлично подходит, если внутри головки блока осталась резьбовая часть свечи. Для начала нужно взять обычную плоскую отвертку, которая легко проникнет в свечной колодец. Сложность лишь в том, чтобы корректно подобрать толщину наконечника. Это делается только опытным путем. Наконечник должен плотно заходить во внутренний диаметр резьбовой части свечи.
Затем просовываем отвертку в свечной колодец, и очень аккуратно работая молотком, загоняем наконечник отвертки в остаток свечи. Затем медленно начинаем поворачивать отвертку, чтобы остаток свечи начал откручиваться. Иногда можно использовать и трещетку, но здесь главное не «переборщить» с усилием. Если все получится, то обломок запчасти открутится и его можно будет вытащить. Такой способ отлично подходит, если неисправность случилась в дороге.
Но это еще не все. После процедуры нужно прочистить свечной колодец и камеру сгорания от мусора. Ведь туда попадает грязь. Для этого цилиндр продувают сжатым воздухом, а в полевых условиях покручивают двигатель «вхолостую», то есть без свечи. Тогда весь мусор вылетает сам.