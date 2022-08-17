Что делать, если обломилась свеча зажигания в моторе

Есть и более простой дедовский способ. Он отлично подходит, если внутри головки блока осталась резьбовая часть свечи. Для начала нужно взять обычную плоскую отвертку, которая легко проникнет в свечной колодец. Сложность лишь в том, чтобы корректно подобрать толщину наконечника. Это делается только опытным путем. Наконечник должен плотно заходить во внутренний диаметр резьбовой части свечи.

Затем просовываем отвертку в свечной колодец, и очень аккуратно работая молотком, загоняем наконечник отвертки в остаток свечи. Затем медленно начинаем поворачивать отвертку, чтобы остаток свечи начал откручиваться. Иногда можно использовать и трещетку, но здесь главное не «переборщить» с усилием. Если все получится, то обломок запчасти открутится и его можно будет вытащить. Такой способ отлично подходит, если неисправность случилась в дороге.

Но это еще не все. После процедуры нужно прочистить свечной колодец и камеру сгорания от мусора. Ведь туда попадает грязь. Для этого цилиндр продувают сжатым воздухом, а в полевых условиях покручивают двигатель «вхолостую», то есть без свечи. Тогда весь мусор вылетает сам.