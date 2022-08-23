Будущее за электромобилями: Haval прекращает продажи бензиновых машин

Справедливости ради скажем, что Great Wall Motors — не первый китайский автопроизводитель, решивший сосредоточиться на экологически «чистом» транспорте. Однако если другие «поднебесные» автостроители не озвучивали никаких даже примерных сроков, то Haval их назвал. Фокус внимания компании сместится в сторону электромобилей и гибридов: за три ближайших года их доля должна вырасти до 80% от всех продаж бренда, а за восемь — до 100%.

Чтобы воплотить план в жизнь, Great Wall Motors инвестирует порядка 100 млрд. юаней в развитие технологий, сообщает ресурс «Китайские автомобили». А чтобы «отметить» переход в новую главу истории марки, Haval презентовал обновленный логотип. Впрочем, никаких кардинальных изменений не произошло: китайцы разве что использовали новый шрифт.

Да, быть может, потребительские предпочтения позволяют Haval безболезненно отказаться от бензиновых моторов в Китае, ведь там уже наблюдается тенденция падения спроса на машины с ДВС — местные водители постепенно пересаживаются на гибриды и электрокары. Но что с остальными рынками?

Взять, к примеру, ту же Россию, где «электрички» не нужны от слова «совсем» и вряд ли в обозримом будущем положение дел изменится. Создадут новый суббренд или простятся с нашей страной? Последнее, учитывая успехи марки, конечно, крайне маровероятно, но кто его знает…