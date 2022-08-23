Как и за сколько можно перевезти автомобиль из Владивостока в Москву

Отныне и в ближайшие годы мы будем меньше покупать машин в дилерских центрах и больше, в разы, рассматривать «частные» варианты: ну кто в здравом уме согласиться купить себе УАЗ по цене роскошного кроссовера или даже внедорожника, пусть и с небольшим пробегом из Японии?
Правый руль останется отговоркой для изнеженных, ведь по факту никаких юридических ограничений для него так и не смогли придумать, а опыт целых регионов, десятилетиями эксплуатирующих «праворукие» машины говорит лишь об одном: это надежно, комфортно и, давайте уж начистоту, дело привычки, которая появляется через пару дней эксплуатации. В городе разница теряется мгновенно, на трассе — чуть сложнее, но тоже уходит.
Итак, условия «надежный, функциональный, недорогой» складываются в автомобиль для домашнего японского рынка. Правила таможни таковы, что наиболее выгодное приобретение — машина от трех до пяти лет, на которой будет пробега менее сотни тысяч и ресурса еще лет на 10 в России. Но «растаможка» — это далеко не все расходы.
Нужно еще получить СБКТС — около 70 000 рублей; оплатить трансфер из Японии во Владивосток — около 100 000 рублей и услуги компании по организации покупки — от 35 000 рублей. А также решить вопрос доставки с Дальнего Востока на «Большую землю». И вот тут уже могут быть варианты.
Рассмотрим три наиболее популярных. Первый пункт отдадим детской мечте проехать всю страну, то есть добраться «своим ходом». Самый дешевый билет на самолет из Москвы стоит 16 250 рублей, далее гостиница — от 1200 ₽ в сутки, а вот потом — 9165 км пути. Поспать можно и в машине, хотя даже на первый взгляд путь займет более недели, но минимум 30 000 рублей придется залить в бак. Итого у нас получается около 50 000 рублей, если удастся добраться без приключений.
Второй вариант — автовоз. Он идет 6 дней, и заплатить придется от 50 000 до 90 000 рублей, в зависимости от класса и размера автомобиля. Понятно, что Honda Fit обойдется в доставке значительно дешевле, чем Toyota Noah или Nissan Elgrand. Машину хорошенько протрясут в сетке по всей России, она покроется толстым слоем грязи. Многих покупателей такое не устраивает, поэтому выбор остается за третьим способом доставки — железная дорога.
За перевозку машины в контейнере из Владивостока в Москву — поезд приходит в Кунцево — придется заплатить от 110 000 до 150 000 рублей. Это самый надежный и безопасный способ, который во многом защищает машину и от специфики русской дороги, и от превратностей судьбы. Одним словом, самый лучший, но и самый дорогой вариант. Кстати, поезд тоже идет шесть, а то и семь дней.
Посчитав все затраты «в столбик», можно определить реальную стоимость автомобиля «к подъезду», а также сравнить с предложениями на местном рынке, у которых есть одна важная особенность: машину можно будет не только осмотреть, но и тут же — сегодня — купить. Наценка, она же почва для торга, известна, ведь мы уже будем знать реальную стоимость машины и сумму всех сопутствующих трат.