Как и за сколько можно перевезти автомобиль из Владивостока в Москву

Отныне и в ближайшие годы мы будем меньше покупать машин в дилерских центрах и больше, в разы, рассматривать «частные» варианты: ну кто в здравом уме согласиться купить себе УАЗ по цене роскошного кроссовера или даже внедорожника, пусть и с небольшим пробегом из Японии?

Правый руль останется отговоркой для изнеженных, ведь по факту никаких юридических ограничений для него так и не смогли придумать, а опыт целых регионов, десятилетиями эксплуатирующих «праворукие» машины говорит лишь об одном: это надежно, комфортно и, давайте уж начистоту, дело привычки, которая появляется через пару дней эксплуатации. В городе разница теряется мгновенно, на трассе — чуть сложнее, но тоже уходит.

Итак, условия «надежный, функциональный, недорогой» складываются в автомобиль для домашнего японского рынка. Правила таможни таковы, что наиболее выгодное приобретение — машина от трех до пяти лет, на которой будет пробега менее сотни тысяч и ресурса еще лет на 10 в России. Но «растаможка» — это далеко не все расходы.