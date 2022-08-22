Haval и Changan не покупать: названы лучшие китайские автомобили

Аналитики J. D. Power проводили исследование, основываясь на отзывах реальных собственников. Принять участие в опросах предлагали тем, кто владеет китайским автомобилем не менее двух и не более шести месяцев. Их просили оценить свои машины по ряду параметров: внешний вид, эргономичность, безопасность, динамика, расход топлива и прочим. По итогу специалисты вывели для каждой марки и модели средний балл (максимальный — 1000), а затем составили рейтинг.

Выделяя лишь те бренды, что представлены в России, отметим, что первое место в общем зачете заняла компания Geely — 731 балл. Другая хорошо знакомая нам марка — Chery — оказалась пятой, набрав 726 очков. Чуть меньше «заработал» Haval — 725 баллов. В лидерскую десятку из известных нам брендов также вошли Changan (719 очков) и Hongqi (715 очков), который вот-вот начнет прямые (то есть без посредников) продажи в РФ.

Если же смотреть по сегментам и конкретным моделям, то среди доступных седанов отличился Chery Arrizo 5 Plus (запатентован в России, может приехать к нам в 2023-м). А лучшей четырехдверкой среднего ценового диапазона стал Geely Preface (уже продается в Белоруссии, вероятно, приедет и к нам). Что же до кроссоверов, то тут лишь одно знакомое нам авто — Chery Tiggo 8 Pro, признанный лучшим среднеразмерным SUV. А вот моделей Haval и Changan — даже тех, что представлены исключительно в Поднебесной — в лидерах нет.