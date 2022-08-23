«Москвич» разработает собственную платформу для электромобилей

Фото: telegram-канал Дмитрия Пронина
Дмитрий Пронин, занявший в мае пост руководителя возрожденного автозавода «Москвич», выступил в своем Telegram-канале, рассказав о текущих задачах и планах предприятия. Так, он подтвердил крупноузловую сборку 600 автомобилей до конца года, а также анонсировал создание собственной платформы для электрокаров под брендом «Москвич».
Кристина Извекова

Г-н Пронин начал с того, что сейчас на заводе идет «активная фаза работы над проектом». Скорее всего, имелась в виду подготовка к производству тех самых 600 авто, из которых 200 — «электрички». Любопытно, что представители «Москвича» все еще пытаются сохранять интригу, не рассказывая, какие именно машины встанут на конвейер. Хотя всем уже давно понятно, что возрожденный завод с наибольшей долей вероятности будет выпускать перелицованные JAC.

Тому есть сразу несколько косвенных подтверждений. Главное — на прошлой неделе в Сеть «слили» фотографии лишенного шильдиков кроссовера JAC, замеченного на Камском автозаводе. Очевидно, сейчас модель изучается, проводятся тестовые испытания. А зачем еще КамАЗу может понадобиться образец китайского SUV, если не для подготовки к сборке на «Москвиче»? Все сходится.

Это что касается текущих планов предприятия, которые автозавод пообещал воплотить в жизнь до конца 2022 года. Потом же «Москвич», по словам г-на Пронина, займется разработкой собственной платформы для электромобилей, но подробностей нет. А учитывая любовь столичного завода к чужим технологиям, можно предположить, что и тут без заимствований не обойдется. Как с машинами JAC — уберут все опознавательные знаки и выдадут за свое. Однако — время покажет.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, электромобили
23 августа 2022
501