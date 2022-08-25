Москвичи пересаживаются на автомобили LADA

В прошлом месяце столичные водители приобрели 5078 новых легковушек, что на 74% меньше, чем в июле 2021-го. Наибольшим спросом, как уже было сказано, пользовалась продукция АВТОВАЗа: владельцами свеженьких LADA стали 684 человека. На втором месте обосновался прежний лидер, Kia — 580 проданных авто. На третьем — Geely (569 ед.), на четвертом — Hyundai (487 ед.), а на пятом — Chery (474 ед.).

Если же смотреть по моделям, то лучший результат продемонстрировала LADA Vesta, нашедшая среди москвичей 393 владельцев. Хорошо продавался и кроссовер Geely Coolray — он привлек 375 покупателей. В лидерскую пятерку также вошли Chery Tiggo 4 (217 шт.), LADA Granta (179 шт.) и Haval Jolion (178 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Что ж, это вполне объяснимо. Многие автопроизводители приостановили поставки и работу своих российских заводов, их склады опустели. А те компании, что остались, испытывают острый дефицит машин и сильно задирают цены, отпугивая даже небедных покупателей. А поскольку в ближайшее время вряд ли что-то кардинально поменяется, тенденция к увеличению доли АВТОВАЗа и китайских марок — особенно последних — наверняка сохранится.