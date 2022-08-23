Какие импортные моторные масла выручат автовладельцев в условиях подорожания

Дело в том, что так называемые товарные перекосы, связанные с избытком или дефицитом какой-то конкретной продукции, на рынке всегда имели место. Но, как правило, подобные ситуации быстро исправлялись. То же самое, только в чуть более замедленном темпе, мы наблюдаем и сейчас. Причем по отдельным товарным позициям перекосов не видно вовсе, и на рынке в более чем достаточных объемах присутствует продукция на разный вкус и кошелек, в том числе импортная.

Взять, скажем, сегмент смазочных материалов. Сегодня здесь представлено немало зарубежных производителей, в том числе из Южной Кореи, Германии, ОЯЭ, Ирана, Китая, Японии. Есть и турецкие масла, например, известной марки Lubex. Продукция этого бренда, к слову, продается во многих странах мира, поскольку ее отличает оптимальное сочетание цены и качества.

Многие смазки уже имеют допуски Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche и других автоконцернов. При этом применимость масел Lubex закрывает потребности значительной части легкового автопарка России. Что наглядно подтверждает наш обзор ряда их популярных спецификаций.