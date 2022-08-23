Какие импортные моторные масла выручат автовладельцев в условиях подорожания

Дело в том, что так называемые товарные перекосы, связанные с избытком или дефицитом какой-то конкретной продукции, на рынке всегда имели место. Но, как правило, подобные ситуации быстро исправлялись. То же самое, только в чуть более замедленном темпе, мы наблюдаем и сейчас. Причем по отдельным товарным позициям перекосов не видно вовсе, и на рынке в более чем достаточных объемах присутствует продукция на разный вкус и кошелек, в том числе импортная.
Взять, скажем, сегмент смазочных материалов. Сегодня здесь представлено немало зарубежных производителей, в том числе из Южной Кореи, Германии, ОЯЭ, Ирана, Китая, Японии. Есть и турецкие масла, например, известной марки Lubex. Продукция этого бренда, к слову, продается во многих странах мира, поскольку ее отличает оптимальное сочетание цены и качества.
Многие смазки уже имеют допуски Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche и других автоконцернов. При этом применимость масел Lubex закрывает потребности значительной части легкового автопарка России. Что наглядно подтверждает наш обзор ряда их популярных спецификаций.
Для автомобилей концерна VAG
Так, специально разработанный лубрикант для модельного ряда марок автоконцерна VAG имеет ряд особенностей, призванных продлить жизнь силового агрегата. Речь идет о моторном масле Primus 5W−30 SVW-LA — полноценной синтетике с омологированным пакетом присадок, обеспечивающих, в частности, долгий срок службы двигателям и системам очистки выхлопных газов.
А все благодаря низкому содержанию фосфора, золы и серы. За счет низких характеристик трения и окисления, масло обладает превосходными очищающими свойствами, избавляя двигатель от шлама и сажи. Смазка позволяет до 1,7% экономить топливо, а менять ее можно реже, чем рекомендуется. Идеально подойдет для бензиновых и дизельных моторов с наддувом и без — от Lamborghini до Skoda.
Для «азиатов» и «американцев»
Кстати, все масла Lubex проходят комплексные испытания в различных эксплуатационных условиях. Речь и о перепадах температур, и о механических нагрузках, что особенно важно для малокубатурных турбированных моторов с непосредственным впрыском топлива. Специально для них разработана полная синтетика Primus 0W−20 SJA c антифрикционными присадками и сниженной щелочностью. Проще говоря, меньше трения — больше экономии топлива и денег. К тому же, обладает защитой от коррозии и грязи.
Для прочих «европейцев»
Масло Primus 5W−30 MV-LA разработано для увеличенного интервала замены с прицелом на экономию топлива. Благодаря высокой текучести оно создает масляную пленку при любой температуре, минимизируя износ, часто возникающий при холодном пуске мотора. По прочим свойствам данный продукт ни в чем не уступает вышеупомянутым маслам, имея допуск массовых и премиальных европейских производителей — от Opel и Peugeot до BMW и Mercedes-Benz.
Есть и для автомобилей на газе
А это уже универсальное синтетическое масло Primus 5W−30 EC, соответствующее самым высоким стандартам, определенным Американским институтом нефти API. Отлично подойдет для любого типа бензиновых моторов, а также машин, работающих на сжиженном газе. Согласно многократным тестам, входящие в состав смазки моющие присадки предотвращают отложения за счет рассеивания частиц, образующихся в ходе сгорания топлива. Иными словами, масло долго сохраняет нормативный КПД двигателя, обладая стойкостью к пониженным температурам и высоким эксплуатационным нагрузкам