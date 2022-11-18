Еще опаснее: упрощенный УАЗ «Профи» лишился нескольких систем

Так, у УАЗ «Профи» отобрали круиз-контроль и подушку безопасности на рулевом колесе. Причем «баранку» без «эйрбега» теперь ставят на все бортовые версии.

Базовые комплектации предлагают как с китайской «механикой» BAIC, так и с корейской Dymos. Первый вариант — тот, что с трансмиссией из КНР — называется BASE, второй — «Стандарт». Различия между ними только в КП. И интересно, что машина с агрегатом из Поднебесной получается на 25 000 — 26 000 рублей дешевле.

К сожалению, отсутствие столь нужных опций снизит и без того невысокий уровень безопасности «Профи». Ведь к грузовику изначально было много вопросов по поводу качества сборки и управляемости. А ресурс китайской «пятиступки» только предстоит выяснить.