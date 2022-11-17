Все ушли на фронт: «гражданские» УАЗы становятся дефицитом

Современные боевые действия это, прежде всего, мобильность. Причем в условиях бездорожья и отсутствия стационарной инфраструктуры для сервисного обслуживания. И это — ниша УАЗов. Разумеется, сейчас существует большое количество специализированной военной техники, предназначенной для транспортировки личного состава. Однако и ее технические характеристики (например, большой вес и малые скорости), и определенный дефицит из-за высокой цены создают очевидные проблемы, когда необходима оперативная, массовая или скрытная переброска личного состава.

И тут выясняется, что простые, проходимые и ремонтопригодные решения советского и российского автопрома могут эффективно решать эти задачи. Причем, достаточно бюджетно. В результате сейчас существует повышенный спрос со стороны военных на «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки», заставляющий Ульяновский завод напряженно работать в интересах военных. А это говорит о том, что помимо существующего дефицита на те же «гражданские» Patriot с автоматом, может образоваться дефицит всего ульяновского модельного ряда. Так что если вы задумываетесь о приобретении продукции УАЗ, то лучше поторопиться.