Турецкий поток: какие седаны пришлет в Россию Эрдоган

Мало кто знает, что автопром этой республики очень серьезно развит. Здесь работают конвейеры многих именитых автопроизводителей. А еще страна не присоединилась к санкциям. Вот поэтому именно отсюда дилеры начнут чуть ли ни массово поставлять востребованные марки и модели машин.
Например, российским покупателям будет очень интересен сменщик «Логана» — бюджетный седан Renault Taliant. Его длина составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а колесная база — 2649 мм. Линейка силовых агрегатов включает 65-сильный «атмосферник» и наддувный мотор отдачей в 90 л. с. Оба спарены с 5-ступенчатой «механикой», а наддувной версии положен еще и вариатор. В базовую комплектацию Joy входят ABS, ESC, передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth.
Кстати, кроме Турции Taliant продают и в Бразилии. В стране диких обезьян модель заменила Logan, что был идентичен российскому.
Toyota Motor Manufacturing Turkey выпускает целый ряд известных моделей. Это прежде всего Corolla и C-HR. Обе были представлены у нас в стране, так что дилеры вполне смогут привозить и их. Что касается «Короллы», то в России окажутся экземпляры с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 132 л. с.
Интересно и то, что местные автоторговцы довольно неплохо продают культовый седан Camry, поставляемый из Японии. Правда, у турок в почете гибридные версии на основе 2,5-литрового бензинового мотора отдачей 204 л. с. Поэтому у легендарной «Камрюхи» тоже есть шанс попасть к нам, «переплыв» Черное море. Уверены, «японцев» станут покупать даже с необычным силовым агрегатом, ведь спрос на авто высокий.
Есть вероятность увидеть и новую генерацию Honda Civic. Хотя «Хонда» закрыла свой завод в Турции, но дилерская сеть осталась без изменений. Важно и то, что «Сивик» хорошо известен россиянам, но вот последнее поколение модели у нас мало кто знает.
Наконец, с турецкого берега может прибыть и свежий Ford Focus с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с. «Фокус» уже давно официально не продают в России, тем не менее автомобиль актуален, да и по конструкции он абсолютно иной. Так что новинка наверняка вызовет интерес.