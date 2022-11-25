Турецкий поток: какие седаны пришлет в Россию Эрдоган

Мало кто знает, что автопром этой республики очень серьезно развит. Здесь работают конвейеры многих именитых автопроизводителей. А еще страна не присоединилась к санкциям. Вот поэтому именно отсюда дилеры начнут чуть ли ни массово поставлять востребованные марки и модели машин.

Например, российским покупателям будет очень интересен сменщик «Логана» — бюджетный седан Renault Taliant. Его длина составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а колесная база — 2649 мм. Линейка силовых агрегатов включает 65-сильный «атмосферник» и наддувный мотор отдачей в 90 л. с. Оба спарены с 5-ступенчатой «механикой», а наддувной версии положен еще и вариатор. В базовую комплектацию Joy входят ABS, ESC, передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth.

Кстати, кроме Турции Taliant продают и в Бразилии. В стране диких обезьян модель заменила Logan, что был идентичен российскому.