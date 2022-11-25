Турецкий поток: какие седаны пришлет в Россию Эрдоган

Фото производителя
Благодаря параллельному импорту, в нашей стране уже появилось довольно много интересных моделей, которых раньше на рынке не было. Однако в соседних странах есть еще немало автомобилей, достойных внимания. А также и хорошо знакомых, но в новых обличьях. О том, каких «железных коней» к нам могут привести, например, из Турции, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Мало кто знает, что автопром этой республики очень серьезно развит. Здесь работают конвейеры многих именитых автопроизводителей. А еще страна не присоединилась к санкциям. Вот поэтому именно отсюда дилеры начнут чуть ли ни массово поставлять востребованные марки и модели машин.

Например, российским покупателям будет очень интересен сменщик «Логана» — бюджетный седан Renault Taliant. Его длина составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а колесная база — 2649 мм. Линейка силовых агрегатов включает 65-сильный «атмосферник» и наддувный мотор отдачей в 90 л. с. Оба спарены с 5-ступенчатой «механикой», а наддувной версии положен еще и вариатор. В базовую комплектацию Joy входят ABS, ESC, передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth.

Кстати, кроме Турции Taliant продают и в Бразилии. В стране диких обезьян модель заменила Logan, что был идентичен российскому.

Фото производителя

Toyota Motor Manufacturing Turkey выпускает целый ряд известных моделей. Это прежде всего Corolla и C-HR. Обе были представлены у нас в стране, так что дилеры вполне смогут привозить и их. Что касается «Короллы», то в России окажутся экземпляры с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 132 л. с.

Интересно и то, что местные автоторговцы довольно неплохо продают культовый седан Camry, поставляемый из Японии. Правда, у турок в почете гибридные версии на основе 2,5-литрового бензинового мотора отдачей 204 л. с. Поэтому у легендарной «Камрюхи» тоже есть шанс попасть к нам, «переплыв» Черное море. Уверены, «японцев» станут покупать даже с необычным силовым агрегатом, ведь спрос на авто высокий.

Есть вероятность увидеть и новую генерацию Honda Civic. Хотя «Хонда» закрыла свой завод в Турции, но дилерская сеть осталась без изменений. Важно и то, что «Сивик» хорошо известен россиянам, но вот последнее поколение модели у нас мало кто знает.

Наконец, с турецкого берега может прибыть и свежий Ford Focus с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с. «Фокус» уже давно официально не продают в России, тем не менее автомобиль актуален, да и по конструкции он абсолютно иной. Так что новинка наверняка вызовет интерес.

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25 ноября 2022
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