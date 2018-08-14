Японцы показали обновленную Honda Civic

Список комплектаций посвежевшего авто дополнится еще одной — Sport, которую можно будет найти между вариантами LX и EX. Honda Civic Sport получила несколько отличающийся от стандартных версий дизайн, дополненный спойлером, широкой хромированной накладкой на патрубок спортивной выхлопной системы и 18-дюймовыми колесными дисками с отделкой Berlina Black.

В спорт-версии автомобиль получит 2-литровый мотор, который работает совместно с бесступенчатым вариатором или с шестискоростной «механикой». А интерьер украсит семидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Надо сказать, что разработчики впервые оснастили Civic специальным пакетом электронных ассистентов, помогающих избежать столкновений. В чудо-наборчик вошли предотвращающая фронтальный удар система, адаптивный круиз-контроль и функция, удерживающая машину в полосе движения

Автомобиль предназначен для рынка США. У нас же Honda не продает Civic. Но год назад руководство компании рассматривало возможность возвращения этой модели в российскую линейку. Видимо, пока для этого ситуация в нашей стране не очень благоприятная. Сейчас бренд представляет в России только два кроссовера CR-V и Pilot.