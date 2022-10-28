Добро пожаловать: в Россию прибыл очередной конкурент Mitsubishi Pajero Sport

Огорошенные новостями прошлой недели о переходе российского завода Nissan под крыло НАМИ и тотальном сливе остатков машин, российские поклонники бренда приуныли. Последнее «прости» в лице достаточно серьезных скидок общей «бочке дегтя» не помогло: бренд, по крайней мере временно, покидает Россию. Не будет централизованных поставок машин и запчастей, заверенного импортером обслуживания и прочих гарантий. Зато будет разнообразие моделей, о котором в последнее время мы стали забывать. Спасибо «параллельному импорту».
Замеченный намедни на просторах рунета Nissan Patrol стал первой ласточкой «обновления» линейки Nissan в России. Популярность Pajero, Pajero Sport и TLC Prado натолкнуло перекупщиков на логичную мысль: а ведь у Nissan тоже есть подобный внедорожник, рамный, кондовый, очень надежный. Имя ему — Nissan X-Terra. Это незначительно обновленный Nissan Terra, который создавался для Китая, Индонезии и Таиланда. По аналогии с Mitsubishi Pajero Sport, X-Terra построен на базе пикапа — Nissan Navara, соответственно.
Внедорожник внешне стилизован под новый Patrol, поэтому выглядит весьма и весьма недурно, во многом даже привлекательнее своих более именитых в России конкурентов: могучая хромированная решетка радиатора, светодиодные фонари, тяжелый и грозный взгляд диодной же оптики из-под огромного капота. Кузов по традиции стоит на раме, неразрезной мост сзади и «двухрычажка» спереди, пружины вместо рессор, подключаемый полный привод part-time. Есть блокировка заднего дифференциала и пониженная передача. Одним словом — почти нерушимая, страшно архаичная, но невероятно надежная конструкция. Как мы любим.
Далее — менее амбициозно. Под капотом единственный возможный 2,5-литровый 165-сильный бензиновый двигатель — характеристики говорят не только о низком уровне форсирования мотора, но и о бездонном ресурсе — сопряженный с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Салон аккуратный, но небогатый: из «плюшек» значатся лишь 8- или 9-дюймовая мультимедийная система и дополнительный 7-дюймовый экран, интегрированный в аналоговую шкалу приборов. Так же в богатых комплектациях можно отыскать стандартный набор электронных помощников: мониторинг слепых зон, автоматическое торможение, отслеживание разметки.
Самое для нас интересное сейчас — предназначение автомобиля и цена. Машина изначально создавалась для Ближнего Востока, с которыми в данный момент у России наиболее тесные деловые отношения, и стоит она 27 200 долларов, что в переводе на текущий курс составляет 1 667 088 рублей. Добавив к сумме растаможку — еще 50% — логистические и бюрократические процедуры, получим цифру около 2 800 000 – 3 000 000 рублей.
Именно столько автомобиль будет стоить в России, а все что сверх того — выгода продавца. На данный момент автомобили с полностью оформленным пакетом документов и готовые к постановке на учет стоят на доске объявлений от 3 500 000 до 3 800 000 рублей. Торг уместен.