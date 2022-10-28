Добро пожаловать: в Россию прибыл очередной конкурент Mitsubishi Pajero Sport

Огорошенные новостями прошлой недели о переходе российского завода Nissan под крыло НАМИ и тотальном сливе остатков машин, российские поклонники бренда приуныли. Последнее «прости» в лице достаточно серьезных скидок общей «бочке дегтя» не помогло: бренд, по крайней мере временно, покидает Россию. Не будет централизованных поставок машин и запчастей, заверенного импортером обслуживания и прочих гарантий. Зато будет разнообразие моделей, о котором в последнее время мы стали забывать. Спасибо «параллельному импорту».

Замеченный намедни на просторах рунета Nissan Patrol стал первой ласточкой «обновления» линейки Nissan в России. Популярность Pajero, Pajero Sport и TLC Prado натолкнуло перекупщиков на логичную мысль: а ведь у Nissan тоже есть подобный внедорожник, рамный, кондовый, очень надежный. Имя ему — Nissan X-Terra. Это незначительно обновленный Nissan Terra, который создавался для Китая, Индонезии и Таиланда. По аналогии с Mitsubishi Pajero Sport, X-Terra построен на базе пикапа — Nissan Navara, соответственно.

Внедорожник внешне стилизован под новый Patrol, поэтому выглядит весьма и весьма недурно, во многом даже привлекательнее своих более именитых в России конкурентов: могучая хромированная решетка радиатора, светодиодные фонари, тяжелый и грозный взгляд диодной же оптики из-под огромного капота. Кузов по традиции стоит на раме, неразрезной мост сзади и «двухрычажка» спереди, пружины вместо рессор, подключаемый полный привод part-time. Есть блокировка заднего дифференциала и пониженная передача. Одним словом — почти нерушимая, страшно архаичная, но невероятно надежная конструкция. Как мы любим.