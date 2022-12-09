Стратегические подсчеты и просчеты неуспеха российского автопрома

РОАД впадает в панику строго по графику — два раза в год, в осеннее и весеннее обострение. Напомним, что эта ассоциация дилеров была создана приснопамятным г-ном Березовским, как профсоюз для борьбы за отраслевые интересы. Но ничего за время своего существования не добившись, РОАД в основном сосредоточилась на двух направлениях: борьбой с клиентами и запугиванием властей.

Чтобы одолеть нас с вами, ассоциация даже просила премьер-министра избавить дилеров от закона «О защите прав потребителей», затем предлагала запретить свободную реализацию личного транспорта, обязав страну совершать комиссионную куплю-продажу только через дилерские центры.

Разговор с властями РОАД ведет менее искусно, каждый раз объявляя отраслевой кризис и прогнозируя неизбежное банкротство 30% дилеров в год, изредка корректируя цифры в соответствии с конъюнктурой. И поднимая очередную паническую волну, РОАД забывает про позицию корейских брендов.