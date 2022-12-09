Стратегические подсчеты и просчеты неуспеха российского автопрома

РОАД впадает в панику строго по графику — два раза в год, в осеннее и весеннее обострение. Напомним, что эта ассоциация дилеров была создана приснопамятным г-ном Березовским, как профсоюз для борьбы за отраслевые интересы. Но ничего за время своего существования не добившись, РОАД в основном сосредоточилась на двух направлениях: борьбой с клиентами и запугиванием властей.
Чтобы одолеть нас с вами, ассоциация даже просила премьер-министра избавить дилеров от закона «О защите прав потребителей», затем предлагала запретить свободную реализацию личного транспорта, обязав страну совершать комиссионную куплю-продажу только через дилерские центры.
Разговор с властями РОАД ведет менее искусно, каждый раз объявляя отраслевой кризис и прогнозируя неизбежное банкротство 30% дилеров в год, изредка корректируя цифры в соответствии с конъюнктурой. И поднимая очередную паническую волну, РОАД забывает про позицию корейских брендов.
Hyundai и Kia официального заявления об уходе не подавали, их дилерские сети функционируют и корейцы продолжают поставлять автомобили из официального списка омологированных для рынка России. Помимо корейцев, Россию не покинули японцы и немцы, но у них нет поставок новых автомобилей.
Примечательно, что по версии РОАД наших выжило трое: LADA, ГАЗ, УАЗ. Но на днях в стране приключился завод «Москвич», приклеивающий китайские логотипы на китайские автомобили JAC. Так же на днях грянул презентацией новый отечественный производитель Sollers, приклеивающий на другие китайские машины JAC китайские логотипы. В Липецке вовсю трудится главный производитель электромобилей страны — китайский Dongfeng под псевдонимом Evolute. А еще в стране продолжает процветать Aurus.
Остальные бренды из списка РОАД — это не 11 разных иностранных фирм, а единый китаец. Как бы ни пытались рекламные бюджеты показать разницу между Changan и Exeed, Omoda и GAC, Foton и Haval, они все представляются чем-то общим, с одинаковым имиджем, минимальным доверием и незначительным интересом.
Параллельный импорт создает иллюзию прежней жизни, удивляя разнообразием и пугая ценниками. Но к весне РОАД наконец-то получит массу поводов взяться за любимую тему оплакивания разорившихся. Корейцы не смогут разовыми поставками держать дилерскую сеть и примут непопулярное решение.
Остальные покинут сегмент официальных дилеров, занявшись серым импортом и непременными китайцами, поскольку других официальных поставок не предвидится. Но Китай играет с Россией ровно до тех пор, пока у американцев не дойдут до Поднебесной руки. Прозорливый Weichai не случайно сбежал от КамАЗа.
А безудержный рост китайского присутствия не будет продолжительным и внезапно пришедшие Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton и Omoda исчезнут, как один, с привычным китайским молчанием, без объяснений и угрызений совести.