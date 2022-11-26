Стратегическое планирование краха российского автопрома: на что реально уходят государственные деньги

Предлагалось поверить, что потраченные деньги локализуются в России и мы навсегда обретем технологическую независимость, производя 100% необходимого. Часть этих разработок НАМИ обещал превратить в автомобиль для первого лица, зато остальное собиралось шагнуть в народ, став достоянием всего отечественного автопрома.
И ведь НАМИ справился — Aurus для президента состоялся, превзойдя ожидания обывателя и осчастливив его широкой гаммой парадных автомобилей: кабриолетом, катафалком, седаном, микроавтобусом, внедорожником. Но с тех пор процент локализации автомобиля Aurus является государственной тайной, поскольку не превышает, в зависимости от методик и обстоятельств подсчета, от 40% до 60%.
Прошло девять лет, закончились миллиарды и карьера директора НАМИ Сергея Гайсина. На днях институт передали в управление главному технологу КамАЗа Федору Назарову. И к его приходу внезапно ожила «Стратегия развития автопрома до 2035 года» на полтриллиона рублей. Она обещает стране долгожданное: один двигатель, одну АКП, АБС и ESP, подушку безопасности и ремень. Те самые, которые за 2.5 млрд. Евро уже давно разработаны НАМИ. Теперь их смастерят вновь, но в скромных пределах технологического суверенитета.
Кстати, до НАМИ автоматическую коробку передач делали для «Москвича−401», затем ее для «Москвича−412», а для М−2141 смастерили еще и вариатор. АКП выдумали и для «Жигулей», и два раза для «Волги». Теперь пора сделать еще пару раз. Но не на уровне заводских затрат, а в масштабе государственной стратегии. Логично, что приход нового директора НАМИ — главного центра российских автомобильных изобретений — сопровождается новыми ассигнованиями. Но возникает ощущение, что с предыдущими разработками все закончилось не столько лимузином, сколько растратой.
Судя по тому, что внезапная стратегия слабо сконцентрирована на узлах и агрегатах и в основном замахивается на 'создание производств инновационного транспорта — электрических и гибридных автомобилей, включая автомобили на водородных топливных элементах, автономных автомобилей — отчитываться станет проще, поскольку предъявлять ничего внятного и конкретного не придется. И горизонт планирования отмерен щедро, в расчете, что 2035 год не наступит и уж точно спросить будет некому и не с кого. А новый двигатель и АКП изобретут в следующей государственной стратегии развития отечественного автопрома…