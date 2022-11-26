Стратегическое планирование краха российского автопрома: на что реально уходят государственные деньги

Предлагалось поверить, что потраченные деньги локализуются в России и мы навсегда обретем технологическую независимость, производя 100% необходимого. Часть этих разработок НАМИ обещал превратить в автомобиль для первого лица, зато остальное собиралось шагнуть в народ, став достоянием всего отечественного автопрома.

И ведь НАМИ справился — Aurus для президента состоялся, превзойдя ожидания обывателя и осчастливив его широкой гаммой парадных автомобилей: кабриолетом, катафалком, седаном, микроавтобусом, внедорожником. Но с тех пор процент локализации автомобиля Aurus является государственной тайной, поскольку не превышает, в зависимости от методик и обстоятельств подсчета, от 40% до 60%.

Прошло девять лет, закончились миллиарды и карьера директора НАМИ Сергея Гайсина. На днях институт передали в управление главному технологу КамАЗа Федору Назарову. И к его приходу внезапно ожила «Стратегия развития автопрома до 2035 года» на полтриллиона рублей. Она обещает стране долгожданное: один двигатель, одну АКП, АБС и ESP, подушку безопасности и ремень. Те самые, которые за 2.5 млрд. Евро уже давно разработаны НАМИ. Теперь их смастерят вновь, но в скромных пределах технологического суверенитета.