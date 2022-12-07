Обман века: Европа начинает запрещать электромобили

Никогда такого не было, и вот опять: Европа начинает запрещать электромобили. Не рекомендовать, не предупреждать, а именно — запрещать. В Швейцарии — самой богатой и дорогой страны для жизни Старого Света — рассматривает возможность запрета электрокаров уже текущей зимой.
Планируется, что «экологичный транспорт» можно будет использовать исключительно для необходимых поездок — работы и посещения врача. Неплохая такая перспектива: заплатить втридорога, чтобы получить запрет на использование. Нарушителям — отключение электроэнергии.
Уже десяток лет, не меньше, весь мир послушно внимает многозначительным речам, что в будущем — счастливой и «правильной» его части — место будет исключительно для Tesla и ей подобным. Никакого ДВС, ибо экология. Нет — парниковым газом, да — литиевым батареям!
Вопросы про переработку таких аккумуляторов (делать этого пока не научились, а старые АКБ просто закапывали в странах, чья экология планете не так важна), а так же о происхождении той самой электроэнергии, которой надо «заправлять» электромобиль, оставались в стороне. Как совершенно неважные, мелкие проблемы, не способные нарушить тренд «заповедника». Главное — электромобили. И точка. Как «Вкусно и точка», только без «вкусно». Чудо чудное, но многие поверили.
Кто-то за толику малую, за «шапку сухарей», а некоторые — от всей души. Искренне. Однако любой обман, если о нем знают больше одного человека, однажды вскрывается. И год 2022-ой стал, похоже, финальной ступенькой для очередного восхождения электродвигателя на вершину автомобилестроения: оказалось, что привилегией является не только бензин и дизель, но и электричество в розетке.
До «такой жизни» дошли достаточно простым путем: закрывая старые и «грязные» — на угле и мазуте — электростанции, европейцы не остановились на достигнутом и «порешили» еще и атомные. Мол, опасно, негоже им стоять в «заповеднике». С газом, кстати, тоже планировали «разорвать отношения», сфокусировавшись на возобновляемых источниках энергии — ветре и солнце.
С «голубым топливом» решили раньше сроков и без участия европейцев, а план с ВЭТ не сработал: ветряки отказываются крутиться в мороз и не могут организовать стабильного напряжения в сети, с солнцем зимой не очень, а потребление стабильно высокое, греться надо.
Оттого приходится постоянно «подключать» старые «сжигающие» станции, что очень невыгодно их владельцам — энергетика в Европе частная, государство имеет весьма условные рычаги давления. А если мотор заводить и гасить, не давая ему стабильно работать, то он быстро выйдет из строя — частник пять раз подумает, прежде чем заниматься подобной эксплуатацией своего имущества, пусть и на благую цель.
Да и чем их, старые эти станции, топить? Газом по 1500 евро за тысячу «кубов»? Угольные уж разобрали, а французский атом — некогда великий, сильный и самостоятельный — давно нуждался в ремонте и реконструкции. Его ж закрывать планировали, чего вкладываться было. Сегодня «пить боржоми» поздно — станции работают на половину своих возможностей.
Так богатая и суверенная Швейцария, флагман спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, оказалась меж двух огней: электричество раньше покупали во Франции, которой отныне самой не хватает, и в Германии, где сегодня заводы надо закрывать, чтобы зиму перезимовать и не замерзнуть. Шах и мат, опускай рубильник, вставай в очередь за хворостом.
Неожиданно, конечно, но электромобилю нужно электричество. Много. Tesla Model S на каждые 100 км сжигает 30 кВт/ч. А если их несколько тысяч, как о том мечтали европейские правители? На дома и больницы не хватит, на школы и детские сады — тоже. Нет, ребята, доставайте из запасников свои старые, чадящие и дымящие «рыдваны» и заправляйте их экологически вредной соляркой. Выхлопная труба — пропуск на дорогу. Дорого, вредно, но кто сказал, что жизнь в «заповеднике» будет простой?
А электромобили могут существовать только в двух странах Европы: в Норвегии, которая давно поставила по турбине на каждую горную речку, да в России, чьи предки в тяжелейших условиях строили многочисленные ГЭС и разработали передовой «мирный атом» полного цикла — от добычи до выработки электроэнергии. Всем остальным «электричка» уже просто не по карману. За что боролись, как говорится.