Обман века: Европа начинает запрещать электромобили

Никогда такого не было, и вот опять: Европа начинает запрещать электромобили. Не рекомендовать, не предупреждать, а именно — запрещать. В Швейцарии — самой богатой и дорогой страны для жизни Старого Света — рассматривает возможность запрета электрокаров уже текущей зимой.

Планируется, что «экологичный транспорт» можно будет использовать исключительно для необходимых поездок — работы и посещения врача. Неплохая такая перспектива: заплатить втридорога, чтобы получить запрет на использование. Нарушителям — отключение электроэнергии.

Уже десяток лет, не меньше, весь мир послушно внимает многозначительным речам, что в будущем — счастливой и «правильной» его части — место будет исключительно для Tesla и ей подобным. Никакого ДВС, ибо экология. Нет — парниковым газом, да — литиевым батареям!

Вопросы про переработку таких аккумуляторов (делать этого пока не научились, а старые АКБ просто закапывали в странах, чья экология планете не так важна), а так же о происхождении той самой электроэнергии, которой надо «заправлять» электромобиль, оставались в стороне. Как совершенно неважные, мелкие проблемы, не способные нарушить тренд «заповедника». Главное — электромобили. И точка. Как «Вкусно и точка», только без «вкусно». Чудо чудное, но многие поверили.