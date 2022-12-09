Без просвета, или Как изменится российский авторынок в 2023 году

2022-ой навсегда останется в истории, как год потрясений и год руин. В одночасье, без каких-либо предпосылок привычный уклад жизни опал осенней листвой на асфальт, оголив ветки, читай — проблемы.

Многие отечественные отрасли, не только автомобильная, оказались глубоко зависимы от внешних поставок, а внутренние доходы страны не стали достаточным аргументом для возможных вторичных санкций. Но автопром и авиастроение пострадали особенно.

Добро проваливать

Импортеры и дистрибьюторы засобирались на выход, за бесценок, но с оговоркой, раздавая «нажитое непосильным трудом». Заводы, пароходы, офисы, доли рынка. За считанные дни превратились в пыль многолетние контракты, стратегии развития и договоренности, закрепленные печатями, рукопожатиями и огромными инвестициями.

Рынок в одночасье скатился в девяностые, где крепкие тетки с клетчатыми сумками выполняли роль и представительства бренда, и логистической компании, и официального дилера. Вот, что называется «обнулением»!