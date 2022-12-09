Без просвета, или Как изменится российский авторынок в 2023 году

2022-ой навсегда останется в истории, как год потрясений и год руин. В одночасье, без каких-либо предпосылок привычный уклад жизни опал осенней листвой на асфальт, оголив ветки, читай — проблемы.
Многие отечественные отрасли, не только автомобильная, оказались глубоко зависимы от внешних поставок, а внутренние доходы страны не стали достаточным аргументом для возможных вторичных санкций. Но автопром и авиастроение пострадали особенно.
Добро проваливать
Импортеры и дистрибьюторы засобирались на выход, за бесценок, но с оговоркой, раздавая «нажитое непосильным трудом». Заводы, пароходы, офисы, доли рынка. За считанные дни превратились в пыль многолетние контракты, стратегии развития и договоренности, закрепленные печатями, рукопожатиями и огромными инвестициями.
Рынок в одночасье скатился в девяностые, где крепкие тетки с клетчатыми сумками выполняли роль и представительства бренда, и логистической компании, и официального дилера. Вот, что называется «обнулением»!
Китайский след
Правда, порасти травой обжитым некогда местам не дали. Тут же оказалось, что кому — санкции, а кому — мать родна. Китайцы мгновенно навели мосты, наладив и поставки, и новые бренды, и дилерские сети.
У экономики, как и у монеты, две стороны: риск — это не только возможность потерять, но и великий шанс хорошо заработать. Так что предпринимателям из Поднебесной два раза звонить не пришлось. Чудесным образом наладились грузоперевозки и выросли новые железнодорожные пути, по которым пошли караваны поездов с благами разного предназначения.
Уже сегодня треть россиян, купивших новую машину, проголосовали рублем за Китай. В следующем году таких окажется как минимум половина. Ассоциация российских автомбильных дилеров РОАД считает, что именно на китайских машинах будет заново отстроен российский рынок, а в течение ближайших лет количество продаваемых у нас машин из Поднебесной пробьет отметку в 70% от общего объема.
Иран проснулся
Внезапно выяснилось, что десятилетия санкций не переселили иранцев в пещеры: и автомобилестроение, и ВПК, и авиационная отрасль персов вполне самостоятельны и актуальны, а взаимное сотрудничество на паритетных началах может здорово помочь обеим странам.
Вот и до конкретики дошли: первые грузы на 300 000 000 «вечнозеленых», среди которых и могучий «автомобильный десант», прибудет в порты РФ совсем скоро. Срок — даже не недели, а дни.
Параллельные страдания
Параллельный импорт — сущие крохи, менее 100 000 машин, но и он, как оказалось, готов покрыть определенную часть потребности в новом транспорте. Там известные имена и бренды, а вот цена — существенно ниже дилерского бесчинства 2021—2022 года. Оказывается, и так можно было?
Впрочем, низкие результаты можно объяснить: иметь электронные,читай — через счет, банковские отношения с Россией сейчас крайне токсично, можно попасть под вторичные санкции. Поэтому — перевод через множество фирм-прокладок или наличный платеж. Однако решение уже найдено — криптовалюты.
Битва Минфина с Центрабанком завершилась в пользу возможности зарабатывать и тратить «крипту» на покупки зарубежом, а ее, родимую, отследить невозможно. Оттого и принимают платежи абсолютно все.
Механику и сам механизм отладят в ближайшее время, а уж в следующем году ей начнут оплачиваться поставки по параллельному импорту товаров в Россию. Соответствующий закон примут в Госдуме либо в декабре, либо в январе 2023 года.
Индийский вариант
Из последних новостей стоит, пожалуй, выделить Индию. Министр иностранных дел Субрахаманьям Джаишанкар заявил, что Дели готов поставлять России детали для самолетов, поездов и автомобилей. Учитывая объем и мощности индийских заводов, нас ждет крайне любопытная конкуренция с Китаем. А конкуренция, как известно, всегда на руку покупателю.
…Ждать возвращения привычных — европейских и американских — производителей в следующем году не стоит, этот процесс начнется не скоро. Их место займут другие и никто, ни один человек прямо сейчас не может дать точную оценку процессу: хорошо это или плохо? Впрочем, пройдет несколько месяцев, и мы сами обо всем узнаем.