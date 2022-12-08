Привет, «Ока»: зачем «Автотор» затевает выпуск неказистого электрокара «Янтарь»

В автомобильной промышленности Советского Союза существовало несколько обязательных требований — машина должна быть массовой, доступной, молодежной. Автомобиль для стариков не заявлял никто, штучные изделия для народа не планировались, любая цена заранее считалась доступной. Хотя ни одно из требований не выполнялось никогда, но заявлялись всегда. В этом была одна из особенностей советской жизни — лозунги, девизы и заклинания. Остававшиеся пустыми словами.
Возвращаясь в СССР, «Автотор’приступает к разработке молодежного автомобиля под условным названием 'Янтарь». СССР так и не понял, что молодежь — это не особая категория людей, а лишь возраст. Когда ВАЗ и КамАЗ, играя в перестройку, заявили «Оку» молодежным автомобилем, народ впал в недоумение, поскольку до той поры уж если что и было в стране молодежным, так это мотоцикл Jawa. И дальнейшая судьба автомобиля не обнаружила за рулем «Оки» молодежь в количествах, способных оправдать предписанный статус.
«Ока» стала машиной бедняка, при этом вне зависимости от города или деревни, хотя ее вторым статусом было заклинание о городской среде обитания. А молодежь, стесняясь в первую очередь размеров «Оки», при первых же деньгах села за руль «Жигулей», на которых не так стыдно катать девушек на дискотеку. Следующей ступенью молодежь освоила иномарки. Продолжая избегать маленьких машинок, поскольку размер салона имеет возрастной приоритет.
Обозначая статус автомобиля как молодежный, «Автотор» вовсе не имеет ввиду возраст клиентов и не собирается потакать их интересам. Словом «молодежный» заранее объясняется будущая скромность, неказистость, нерациональность и недоделанность автомобиля. Молодежь ведь ничего не умеет и ни в чем не разбирается, непритязательна и невнимательна. Поэтому автомобиль будет не какой надо, а какой получится, дабы клиент заранее приготовился к всепрощению и как должное принял плохую работу конструкторов, технологов, инженеров.
Новый молодежный автомобиль «Автотора» — маленький, примитивный, неудобный. Пользоваться им будет очень тяжко, поскольку он электрический и привязан к городу, не позволяя сбежать на пикник. Как всякий электромобиль в России, он невыносим в эксплуатации и содержании, заранее обещая неподъемную цену.
Молодежный автомобиль «Автотора» при отсутствии целевой аудитории, приемлемой инфраструктуры и щадящего климата является затеей ради самих себя — чтоб хоть чем-то заниматься на заводе, предъявляя властям собственную инновационность, которую, есть надежда, поддержат из бюджета.