Привет, «Ока»: зачем «Автотор» затевает выпуск неказистого электрокара «Янтарь»

В автомобильной промышленности Советского Союза существовало несколько обязательных требований — машина должна быть массовой, доступной, молодежной. Автомобиль для стариков не заявлял никто, штучные изделия для народа не планировались, любая цена заранее считалась доступной. Хотя ни одно из требований не выполнялось никогда, но заявлялись всегда. В этом была одна из особенностей советской жизни — лозунги, девизы и заклинания. Остававшиеся пустыми словами.

Возвращаясь в СССР, «Автотор’приступает к разработке молодежного автомобиля под условным названием 'Янтарь». СССР так и не понял, что молодежь — это не особая категория людей, а лишь возраст. Когда ВАЗ и КамАЗ, играя в перестройку, заявили «Оку» молодежным автомобилем, народ впал в недоумение, поскольку до той поры уж если что и было в стране молодежным, так это мотоцикл Jawa. И дальнейшая судьба автомобиля не обнаружила за рулем «Оки» молодежь в количествах, способных оправдать предписанный статус.

«Ока» стала машиной бедняка, при этом вне зависимости от города или деревни, хотя ее вторым статусом было заклинание о городской среде обитания. А молодежь, стесняясь в первую очередь размеров «Оки», при первых же деньгах села за руль «Жигулей», на которых не так стыдно катать девушек на дискотеку. Следующей ступенью молодежь освоила иномарки. Продолжая избегать маленьких машинок, поскольку размер салона имеет возрастной приоритет.