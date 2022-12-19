Великий автомобильный Китай против отсталой автомобильной России: отечественному автопрому ловить нечего

В Китае подвели итоги местного конкурса «Автомобиль года», который проводится «под крылом» премии Xuanyuan Awards. На сей раз организаторы мероприятия праздновали еще и юбилей своего детища. Дебют The Xuanyuan Awards, созданной китайским изданием Automotive Business Review и австрийским агентством EFS Consulting, состоялся в 2013 году. Десятый день рождения вышел пышным даже по китайским меркам и крайне показательным с российской точки зрения.
Для справки скажем, что «поднебесным» автомобилем года стал большой гибридный кроссовер Li Auto L9 — вроде как одноклассник Mercedes-Benz GLS. Да и вообще в ТОП−10 оказались либо гибриды, либо чистые «электрички». Причем — только марок из КНР, включая те, о которых в России даже понятия не имеют: какие-то Avatr 11, RisingAuto R7, Xpeng G9 и Aito M7, известные лишь энтузиастам китайского автопрома Nio ET5 и Zeekr 001, а также седан Shenlan SL03 в компании с внезапно премиальным минивэном Voyah Dreamer. И еще вседорожник Smart #1 — потому что бренд принадлежит китайской Geely.
И самое главное: в конкурсе приняли участие 46 (только представьте!) «поднебесных» автомобильных брендов. Они представили членам жюри Xuanyuan Awards аж 86 своих новинок этого года.
А что же в России? У нас церемония «Автомобиля года−2022» состоялась в сентябре. Отечественное жюри все поняло-приняло за каких-то 9 месяцев. Это китайцам на осмысление потребовался аж целый год, не то что нашим гениям авторынка… И кто оказался у нас в номинантах премии? Сплошняком иностранные марки и модели. С редкими вкраплениями отечественного в виде LADA Vesta и Largus от АВТОВАЗа.
Да, все понятно: сейчас в России своеобразная ситуация в экономике и все такое. Но самое страшное не это, а 46 китайских автобрендов, воюющих за местные награды на фоне тотального доминирования иностранных марок, из года в год номинируемых на российские национальные автопремии. «Это фиаско, братан!» — так прокомментировал бы ситуацию в сфере, называемой «российский автопром», автор известного вирусного видеоролика, ставшего интернет-мемом.
А теперь добавим реальности к нашему «фиаско». Для этого достаточно вспомнить, что практически все «иностранцы», чьи машины фигурировали в российском «Автомобиле года−2022», фактически испарились с нашего рынка. Остался только АВТОВАЗ. И еще 46 китайских автомобильных брендов, нависающих над нашей необъятной, но потихоньку превращающейся в «безлошадную» страной. О каком национальном автопроме можно говорить, сравнивая Россию с соседним Китаем?
Наш рынок вот-вот превратится в небольшой придаток китайского — если российские власти и дальше продолжат с энтузиазмом потакать этому. Между тем, пример того же Ирана, который уже 40 лет живет под всякими санкциями, показывает: совсем не обязательно пускать «китайского козла» в национальный «огород» автопрома, чтобы сохранить хоть какую-то, но свою автомобильную отрасль. Мы же в очередной раз бросаемся из крайности в крайность. Сначала много лет складывали все яйца в корзину «западного», назовем его так, автопрома, а теперь пытаемся осуществить ровно то же самое с китайским.
Свежайший пример жестокого удара по нашим широко раскатанным губищам от «западных» концернов ничему нас не научил. Мы вновь занялись любимым делом: радостно подставляем свое отбитое европейцами и примкнувшими к ним японо-корейцами обиженное личико под неизбежный в будущем удар от китайских «братьев-на-век». Интересно: когда нашим «ответственным пиджакам» из заинтересованных ведомств уже надоест ходить по одним и тем же граблям? Хотя о чем это мы: уж кто-кто, а высокие чиновники при любых экономических и политических раскладах всегда найдут для себя возможность ездить исключительно на премиальных машинах. А «электорат» пусть в китайских электробусах кучкуется…