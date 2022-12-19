Великий автомобильный Китай против отсталой автомобильной России: отечественному автопрому ловить нечего

В Китае подвели итоги местного конкурса «Автомобиль года», который проводится «под крылом» премии Xuanyuan Awards. На сей раз организаторы мероприятия праздновали еще и юбилей своего детища. Дебют The Xuanyuan Awards, созданной китайским изданием Automotive Business Review и австрийским агентством EFS Consulting, состоялся в 2013 году. Десятый день рождения вышел пышным даже по китайским меркам и крайне показательным с российской точки зрения.

Для справки скажем, что «поднебесным» автомобилем года стал большой гибридный кроссовер Li Auto L9 — вроде как одноклассник Mercedes-Benz GLS. Да и вообще в ТОП−10 оказались либо гибриды, либо чистые «электрички». Причем — только марок из КНР, включая те, о которых в России даже понятия не имеют: какие-то Avatr 11, RisingAuto R7, Xpeng G9 и Aito M7, известные лишь энтузиастам китайского автопрома Nio ET5 и Zeekr 001, а также седан Shenlan SL03 в компании с внезапно премиальным минивэном Voyah Dreamer. И еще вседорожник Smart #1 — потому что бренд принадлежит китайской Geely.

И самое главное: в конкурсе приняли участие 46 (только представьте!) «поднебесных» автомобильных брендов. Они представили членам жюри Xuanyuan Awards аж 86 своих новинок этого года.