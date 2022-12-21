Итоги параллельного импорта: добро пожаловать в новые «лихие 90-е»

Разговаривая с экспертами авторынка на протяжении всего года, можно выделить общий тренд: подобного еще не было. Такого шквала, девятого вала, разом смывшего не только все договоренности, но и правила игры. Буквально за считанные дни дилерские контракты превратились в «филькину грамоту», а многие — далеко не все, но большинство — автопроизводителей прекратили поставки.
Краеугольные камни бизнеса — гарантия, оригинальные запчасти, фирменные кредиты — в одно мгновение перестали существовать. С ног на голову перевернулась не только покупка, но и эксплуатация авто. Подтверждает это умозаключение и разговор с Александром Цверкуновым, генеральным директором региональной дилерской сети «МЦ Групп»:
– Даже в пандемию Covid−19 у нас не было такого спада. Было намного проще нащупать новый принцип работы, быстрее разработали механику обслуживания клиентов. Машин было мало, да, но запчасти были, а любой дилерский центр способен выжить, если будет обслуживание. В этом же году принципиально изменилось все: от продажи до сервиса. Боржоми пить поздно, нужно начинать с новой страницы, потому что те, кто продолжат гнуть старую линию, в итоге окажутся не у дел…
Главным элементом той самой «новой линии», которую предстоит в ближайшие месяцы, если не годы, гнуть и дилерам, и СТО, и автовладельцам стал параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя. Проще говоря, запрашивать у дистрибьютора разрешения на торг более не требуется. Одновременно произошло глобальное повышения курса рубля.
В тандеме этот «маневр» привел к весьма любопытным событиям: Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado поехали из Эмиратов и Казахстана, а цены на них резко упали. Новый «Спорт», к примеру, у дилеров продавали за 6 миллионов рублей, а у «серых экспортеров» сначала за 4 млн, а потом и за три! Долгое время третье место в рейтинге популярности и вовсе занимал классический Pajero, который вывели из продаж еще два года назад за «непопулярность». Оказывается, очень даже популярен старик «Паджеро», вполне в тренде!
«Параллельными» путями в Россию прибыл и новый Outlander вместе с неведомым ранее Xpander, и Nissan Patrol, и Cadillac с Chevy, и «никому не нужные», но отчего-то ныне популярные пикапы Ford. Перечислять можно долго, но проще сразу назвать цифры: параллельный импорт привез в Россию 500 моделей от 85 брендов, тогда как официально у нас продают лишь 68 разнообразных машин от 17 производителей, согласно данным агентства «Автостат». Разница налицо.
Действительно: такого разнообразия на наших улицах не было с девяностых. Объяснение довольно простое: по цене LADA Vesta у дилера можно купить интересную иномарку. Впрочем, купить ее сможет не каждый. Ведь параллельный импорт в трех случаях из четырех подразумевает наличный расчет или потребительский кредит, который в этом году, напомню, серьезно подорожал.
Никаких фирменных программ, лизинга и прочих уже привычных инструментов нет и не предвидится, так что за новую машину придется платить все и сразу. А это себе уже мало кто может позволить. Более того, на машины из плеяды «параллельных» не распространяется заводская гарантия, зачастую имеются сложности с запчастями — ну где вы найдете сейчас, скажем, бампер или фару на Mitsubishi Xpander? В Таиланде? А деньги туда как перевести? Вопросов больше, чем ответов.
Уже нельзя просто приехать к дилеру и переложить на него все заботы, отдав ключ. Даже страховые компании не помогут: они хотя и готовы брать привозные машины на страхование, но вероятность их ремонта крайне призрачна — разбитые автомобили по много месяцев ждут запчасти.
Параллельный импорт смог частично заткнуть дыру на рынке, поставляя «на прилавки» максимум по 200 машин в день, но полностью перекрыть потребность огромной страны в технике не смог. И не сможет: для полноценного функционирования рынку требуются стабильные и регулярные поставки, достичь которых можно только одним способом: возрождением договорных отношений с производителем.
Впрочем, последнему тоже будет непросто: как продать машину за пять миллионов, когда ее можно купить за три? Однако новости и сплетни, доносящиеся «с полей» толсто намекают: производители не намерены слишком сильно задерживаться в своем санкционном упорстве. Ибо параллельным импортом, официально стартовавшим в мае, в Россию завезли 2,4 млн/ тонн товаров общей стоимостью 20 000 000 000 долларов. Да: двадцать миллиардов «баксов».