Итоги параллельного импорта: добро пожаловать в новые «лихие 90-е»

Разговаривая с экспертами авторынка на протяжении всего года, можно выделить общий тренд: подобного еще не было. Такого шквала, девятого вала, разом смывшего не только все договоренности, но и правила игры. Буквально за считанные дни дилерские контракты превратились в «филькину грамоту», а многие — далеко не все, но большинство — автопроизводителей прекратили поставки.

Краеугольные камни бизнеса — гарантия, оригинальные запчасти, фирменные кредиты — в одно мгновение перестали существовать. С ног на голову перевернулась не только покупка, но и эксплуатация авто. Подтверждает это умозаключение и разговор с Александром Цверкуновым, генеральным директором региональной дилерской сети «МЦ Групп»:

– Даже в пандемию Covid−19 у нас не было такого спада. Было намного проще нащупать новый принцип работы, быстрее разработали механику обслуживания клиентов. Машин было мало, да, но запчасти были, а любой дилерский центр способен выжить, если будет обслуживание. В этом же году принципиально изменилось все: от продажи до сервиса. Боржоми пить поздно, нужно начинать с новой страницы, потому что те, кто продолжат гнуть старую линию, в итоге окажутся не у дел…

Главным элементом той самой «новой линии», которую предстоит в ближайшие месяцы, если не годы, гнуть и дилерам, и СТО, и автовладельцам стал параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя. Проще говоря, запрашивать у дистрибьютора разрешения на торг более не требуется. Одновременно произошло глобальное повышения курса рубля.