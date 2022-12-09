Параллельный импорт: сколько машин завозят в Россию по «серой» схеме

С ног на голову перевернулся отечественный авторынок в 2022 году: официальных поставок как машин, так и запчастей к ним нет с марта, сборочные конвейеры стоят, официальные представительства закрываются, передавая свои заводы НАМИ и АВТОВАЗу. Еще год назад даже представить такое было невозможно, но человек предполагает, а Всевышний располагает.
Однако рынок есть рынок, спрос всегда будет рождать предложение, поэтому поставщики относительно быстро переориентировались на частные поставки, которые в некоторых случаях получились в итоге даже дешевле официальных. Чудные дела!
Однако есть у параллельного импорта, как этот феномен теперь называется, одна неприятная особенность: каждая поставка — уникальна, то есть ни о какой стабильности и объеме речи не идет. Не выйдет и посчитать точное количество автомобилей, которое завозится к нам «параллельно». Однако есть довольно интересный способ получить примерную цифру — благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2022 года за номером 1269 на установку блоков вызова экстренных служб давалась отсрочка. Но не надо путать временную меру с постоянной, а отсрочку с разрешением вообще не ставить. Короче говоря, согласно постановлению «лафа» закончилась 1 октября. То есть для ввезенных во второй месяц осени машин процедура стала обязательной. И, как следствие, каждый ввезенный автомобиль попадает в статистику, которой можно воспользоваться для расчета средней величины.
Итак, «ЭРА-ГЛОНАСС» фиксирует до 200 ежедневных обращений для подключения к системе. Много это или мало? Семьдесят три тысячи в год, если брать по верхней планке. Капля в море, ведь даже в самые тяжелые годы российский рынок «переваривал» в десятки раз больше: 1 666 780 машин в постковидном 2021-ом, 1 599 000 — в ковидном 2020-ом, и 1 600 000 — в кошмарном посткризисном 2015-ом.
Параллельный импорт — не более чем поддержание штанов, оттого и дилеры не делают на него ставку. По началу, весной и летом, еще возили машины «в серую», а сейчас распродают остатки тех поставок. Одобренный государством «челночный бизнес» останется уделом частников и малого бизнеса. Крупные же предприятия постараются найти партнеров, способных обеспечить постоянные и масштабные поставки. Судя по всему, такими станут китайцы: доля продаж машин из Поднебесной выросла до 31% и запросто сможет перешагнуть отметку в 70% рынка уже в следующем году.