Параллельный импорт: сколько машин завозят в Россию по «серой» схеме

С ног на голову перевернулся отечественный авторынок в 2022 году: официальных поставок как машин, так и запчастей к ним нет с марта, сборочные конвейеры стоят, официальные представительства закрываются, передавая свои заводы НАМИ и АВТОВАЗу. Еще год назад даже представить такое было невозможно, но человек предполагает, а Всевышний располагает.

Однако рынок есть рынок, спрос всегда будет рождать предложение, поэтому поставщики относительно быстро переориентировались на частные поставки, которые в некоторых случаях получились в итоге даже дешевле официальных. Чудные дела!

Однако есть у параллельного импорта, как этот феномен теперь называется, одна неприятная особенность: каждая поставка — уникальна, то есть ни о какой стабильности и объеме речи не идет. Не выйдет и посчитать точное количество автомобилей, которое завозится к нам «параллельно». Однако есть довольно интересный способ получить примерную цифру — благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС».