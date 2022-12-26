Три катастрофы, которые «светят» авторынку России в 2023 году

Про теоретически возможные события будущего, связанные с украинской темой, мы тут даже упоминать не будем — от врагов и их друзей можно ждать любой пакости вплоть до ядерного конфликта. Поговорим о «черных лебедях», машущих «крылами» с иных направлений.
Пожалуй, самый вероятный «лебедь» фактически уже летит к нам из Китая. Тамошние власти на днях засекретили медицинскую статистику по заболевшим коронавирусом аборигенам. Но по последним пробившимся из КНР данным, попавшим в СМИ, число заболевших вплотную приблизилось к 250 млн. человек. Четверть миллиарда больных, Карл! Руководство Поднебесной за прошлый год своими тотальными прививками от «короны» угробило иммунитет у почти всех из 1,5 млрд. своих граждан и теперь их организмы почти не сопротивляется очередному штамму «ковидлы».
Миллионы больных в Китае — это автоматическая остановка целых отраслей экономики страны. Кто там у нас в России намеревался собирать китайские электромобили, производить исконно русский «Москвич» и покупать китайские комплектующие для перезапуска АВТОВАЗом Vesta и Largus?
Забудьте! Китайская экономика входит сейчас в уже настоящее, а не искусственно-карантинное коронавирусное «пике». Остальной мир пока еще этого не осознал, но скоро прочувствует в полной мере. Мало не покажется ни тем, кто зависит от продукции из Китая, ни тем, кто поставляет туда нефть и газ. Первые не получат товаров, а вторые денег за свое сырье. То есть жесткая встряска грозит всей России поголовно.
Второй «черный лебедь» может прилететь в Россию из Турции. В июне 2023-го должны состояться выборы тамошнего президента. На кресло нашего хитроумного «дружбана» по фамилии Эрдоган усиленно метят мэры Стамбула и Анкары — Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Оба — приверженцы четкого прозападного курса. Если президентом станет кто-то из них, потоку автомобильных компонентов и всего прочего подсанкционного в Россию через Турцию придет конец. Чем после этого мы будем чинить свои машины — Бог его знает. На Казахстан в этом смысле надежд мало.
Они там тоже по большей части на США и Европу ориентируются. А мы в России, похоже, будем ездить исключительно на тракторах «Беларус», «Газелях» и грузовиках системы КамАЗ — когда доломаются все имеющиеся сейчас на руках легковые иномарки.
Третий «черный лебедь» тоже связан с Азией. В частности, с Южной Кореей, откуда в последнее время худо-бедно поехал к нам поток подержанных иномарок. И откуда в Россию везут все больше качественных запчастей не только для «корейцев», но и для японо-европейских машин. Но, похоже, что маленькая но очень гордая Северная Корея научилась делать не только «ядрены бомбы», но и военные беспилотники, против которых ПВО и ВВС Южной Кореи оказались бессильны. Это может стать последней «тростинкой, которая переломит спину верблюду» полувекового военно-политического баланса на Корейском полуострове и там начнется вооруженный конфликт. В него неизбежно придется втянуться США. Начнется такая заваруха с применением ядерного оружия, по сравнению с которой российско-украинские разборки покажутся мелкой ссорой в детсадовской песочнице. С соответствующими последствиями для экономики и авторынка России.