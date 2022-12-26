Три катастрофы, которые «светят» авторынку России в 2023 году

Про теоретически возможные события будущего, связанные с украинской темой, мы тут даже упоминать не будем — от врагов и их друзей можно ждать любой пакости вплоть до ядерного конфликта. Поговорим о «черных лебедях», машущих «крылами» с иных направлений.

Пожалуй, самый вероятный «лебедь» фактически уже летит к нам из Китая. Тамошние власти на днях засекретили медицинскую статистику по заболевшим коронавирусом аборигенам. Но по последним пробившимся из КНР данным, попавшим в СМИ, число заболевших вплотную приблизилось к 250 млн. человек. Четверть миллиарда больных, Карл! Руководство Поднебесной за прошлый год своими тотальными прививками от «короны» угробило иммунитет у почти всех из 1,5 млрд. своих граждан и теперь их организмы почти не сопротивляется очередному штамму «ковидлы».

Миллионы больных в Китае — это автоматическая остановка целых отраслей экономики страны. Кто там у нас в России намеревался собирать китайские электромобили, производить исконно русский «Москвич» и покупать китайские комплектующие для перезапуска АВТОВАЗом Vesta и Largus?