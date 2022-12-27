Какими новинками Chery завалит Россию в 2023 году

В подробности о грядущих новинках, уготовленных российским автомобилистам, представители Chery пока не вдаются. Они отмечают лишь, что марка, которая сегодня, к слову, является лидером среди всех «поднебесных» игроков, планирует расширение и обновление модельной линейки. Хотя завесу тайны китайцы, интригуя потенциальных клиентов, все же приоткрыли.

«Реформации» и появления дополнительных комплектаций ожидают кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. В частности, уже известно, что «семерку» в исполнении Pro Max — машину с полным приводом — мы увидим в январе. А чуть позже Chery презентует гибрид с трансмиссией DHT и тремя движками — одним бензиновым и двумя электрическими. Заявлено, что на «зеленой» тяге авто может пройти более 75 км, а расход топлива не превысит 1 л/100 км.

Кроме того, на радость любителей среднеразмерных седанов Chery намерена привезти к нам флагмана своей «легковой» линейки на внутреннем рынке. Правда, пока без деталей: «мощный силовой агрегат, богатое оснащение, стильный дизайн, адаптация к российским климатическим и дорожным условиям». Очевидно, речь идет о модели Arrizo 8, которая составит конкуренцию простившейся с отечественным рынком Toyota Camry и дефицитной Kia K5.