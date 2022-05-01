Лучше поздно, чем никогда: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max

Учитывая, какие глубокие чувства наши сограждане испытывают к кроссоверам и системам полного привода, даже удивительно, что российское представительство Chery «выбило» у китайских коллег модель «4х4» только сейчас. Хотя, справедливости ради, Tiggo 8 Pro Max — не первая машина с муфтой, распределяющей момент по осям, в отечественной истории марки. Во-первых, вспомним Chery Tiggo, почивший в середине прошлого десятилетия. Во-вторых — «премиальный» суббренд Exeed, у которого полноприводное все.
Но да ладно: появился, и хорошо. Тем более что Tiggo 8 Pro Max отличают от обычной «Прошки» не только полный привод и гордый шильдик AWD на пятой двери. Из прочих особенностей — новый движок, кое-какие дизайнерские штрихи в экстерьере, маленькая революция внутреннего убранства, расширение списка оснащения. И это отчасти объясняет, откуда нарисовались лишние 600 000 рублей. Но все же: насколько переплата оправдана? Давайте разбираться.
Одна французская поговорка гласит, что лучшее — враг хорошего. Но китайцам с их неутолимым стремлением к постоянному «улучшайзингу» до мудростей лягушатников дела нет. Так и разрабатывая Tiggo 8 Pro Max, они не упустили возможности слегка подкорректировать внешний вид модели. К счастью, обошлось без промахов: удачную в целом работу небезызвестного дизайнера Стива Юма, нарисовавшего в свое время «Прошку», на мой взгляд, не испортили.
Кроссовер сохранил некую солидность, элегантность, хотя и стал при этом чуть более серьезным, даже воинственным. А все благодаря массивной хромированной окантовке «гриля», перелицованному переднему бамперу, «выхлопу» с двумя сдвоенными патрубками. Стоит отметить и видоизмененную заднюю оптику: форма фонарей осталась прежней, но в них «прописались» прозрачные элементы, что несколько освежает, осовременивает облик машины.
Единственное, что портит эту чудную картину — обилие аляповатых эмблем на пятой двери. Кажется, их чересчур много, да и режет глаза разность шрифтов: почему нельзя было подвести надписи под единый стиль? Впрочем, тем же грешат Tiggo 7 Pro и моноприводный Tiggo 8 Pro. Вычурно, однако — дело вкуса. В конце концов, всегда ведь можно провести «дешильдофикацию».
И если внешние отличия между Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max можно пересчитать по пальцам одной руки, держа в другой — лупу, то в салоне их больше, и они куда заметнее. Скажем, сразу же бросаются в глаза объединенные 12,3-дюймовые экраны приборной панели и мультимедийки. Это, напомню, фишка «Мерсе»… Ой, то есть «Иксида». В новом «Чери» они точно такие же, а потому не будем заострять на этом внимание.
У «премиальных» собратьев Tiggo 8 Pro Max также позаимствовал «подрезанное» рулевое колесо. Чувствуется, что с той же чуткостью, как для «Иксидов», подбирались материалы отделки: в салоне стало больше приятной на ощупь экокожи, вытеснившей дубовый пластик. А вот непрактичный глянец центральной консоли — жадный до отпечатков пальчиков и мелких царапин — пока на службе остается, увы.
К слову о центральной консоли — она в неизменном виде перекочевала из Tiggo 8 Pro. Та же климатическая установка с сенсорными и физическими (спасибо!) клавишами, лаконичный селектор коробки передач с «аварийкой» у «корня» (зачем же здесь?), электронный стояночный тормоз. Единственное новшество тут — шайба управления режимами движения. Кстати, их с появлением полного привода стало на целых три больше, но об этом позже.
Важно, что китайцы потрудились не только над визуальной составляющей, но и над эргономикой. А именно — «воткнули» новые сиденья с удлиненной подушкой. Жаль только, что про обогрев и вентиляцию забыли. Нет, эти опции присутствуют, но «подвязаны» они исключительно на эту самую подушку — спинка, что называется, «зимой и летом одним цветом». И, знаете ли, это — жирный минус, в чем мы убедились лично, испытывая кроссовер под палящим астраханским солнцем.
На втором ряду предусмотрен только обогрев. Помимо него, седокам доступны USB-порты для подзарядки гаджетов, блок управления «климатом». И, что любопытно, посредством клавиш регулируется не отдельная, третья зона (которой нет), а головной блок. То есть теперь озябшему пассажиру вовсе не обязательно отвлекать просьбами водителя — он может сам поколдовать над «погодой в доме», даже полностью выключив систему.
В целом же на втором ряду «есть где разгуляться»: там с удобством разместятся и три человека средней комплекции. А вот на третьем — комфортно будет разве что детям или миниатюрным барышням. Хотя сетовать на это глупо, особенность класса — едва ли какой другой семиместный кроссовер может похвастать просторной галеркой. Так что куда полезнее сиденья раз и навсегда сложить, дабы использовать по максимуму багажник. Он, кстати, приличный — 1179 л.
Приличной можно смело охарактеризовать и динамику Tiggo 8 Pro Max. Новый 2,0-литровый TGDI на 197 бойких «лошадок» и 375 Нм крутящего момента приятно удивляет тяговитостью и неприхотливостью — в Chery утверждают, что он преспокойно «переваривает» 92-й бензин. Но вот с компаньоном мотору не свезло: семиступенчатый «преселектив» с двумя «мокрыми» сцеплениями не дает движку полностью раскрыть свой потенциал, а водителю — насладиться вояжем.
В обычном режиме езды коробка докучать свой нервозностью и туповатостью не будет: с такими простыми упражнениями, как старт с места или «тошнилово» в пробках, она справляется. Но если нужно исполнить что-то «из ряда вон» — как в переносном, так и в прямом смысле — то следует помнить о том, что на высоких скоростях «роботу» требуется пару лишних секунд на «подумать». А кидаете «тапку в пол» на низких — готовьтесь еще и к ощутимым пинкам.
Что с этим делать? Как вариант — перед теми же обгонами — переключать режим движения на «Спорт». С его параметрами кроссовер становится заметно более азартным и темпераментным. А если нужно с асфальта съехать, то крутим шайбу до тех пор, пока на панели приборов не отобразится надпись «Грунт», «Снег» или «4х4» — в зависимости от того, в какие условия съезжаем.
В полной мере понять и прочувствовать полноприводные программы «Грунт» и «Снег» нам не удалось — сухие астраханские дороги к тому не располагали. Зато мы испытали на барханах «4х4»: ощутили, что автомобиль приобретает большую собранность, тяжеловесность. Впрочем, даже этот режим вкупе с продвинутой антипробуксовочной системой не спас Tiggo 8 Pro Max от безнадежного закапывания в рыхлом песке.
С другой стороны, а чего еще ожидать от машины со стандартным «кроссоверным» AWD, не рассчитанным на смелые офф-роуд приключения? Да, вероятно, будет проще выбраться из сугроба или проползти по размытым дорогам к даче, но надеяться на что-то более серьезное — наивно. Ведь у Tiggo 8 Pro Max, помимо прочего, нет штатных «защит», типовой для класса клиренс в 190 мм, длинный задний свес, небольшие ходы подвески.
Он ориентирован на комфортную эксплуатацию в городе и в целом с поставленными задачами справляется. Да, в лучших традициях азиатского автопрома страдает недостаточной шумоизоляцией, располагает весьма своеобразной системой голосового управления, которая любит встревать в разговор обитателей салона и почти никогда не понимает команды с первого раза. Да и иные решения — скажем, та же «аварийка» у селектора АКП — откровенно раздражают.
Зато Tiggo 8 Pro Max восторгает сбалансированными настройками подвески и рулевого управления — машина не валится в поворотах, не пугает сильными кренами, едет строго туда, куда указывает водитель, добросовестно отрабатывая при этом дорожные неровности. Разве что на высоких, штрафных скоростях начинает немного рыскать — приходится подлавливать. Но даже это не сильно омрачает картину — опять же, вполне типичная история для класса.
А сколько у «Про Макса» всевозможных опций! Активных «юзеров» электронных ассистентов непременно порадуют адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном и перекрестном столкновении, экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, круговой обзор. Наверное, было бы проще перечислить то, чего у кроссовера нет.
Другой вопрос — готовы ли вы отдать за сие великолепие 3 890 900 рублей (цена без учета маркетинговых программ)? На первый взгляд, стоимость кажется астрономической, учитывая, что мы говорим о «китайце» и традиционных проблемах, с которыми рискует столкнуться владелец (долгое ожидание запчастей, трудности при перепродаже и прочее).
Но если вдуматься, то в нынешних реалиях, когда одни автопроизводители приостанавливают продажи, а другие — искусственно накручивают прайсы, понимаешь, что Tiggo 8 Pro Max — не такой уж плохой вариант. Поди сейчас найди в шоу-румах Kia Sorento или Skoda Kodiaq: даже если и отыщется, то шокирует ценой, которая непременно будет на пару миллионов выше…