Лучше поздно, чем никогда: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max

Одна французская поговорка гласит, что лучшее — враг хорошего. Но китайцам с их неутолимым стремлением к постоянному «улучшайзингу» до мудростей лягушатников дела нет. Так и разрабатывая Tiggo 8 Pro Max, они не упустили возможности слегка подкорректировать внешний вид модели. К счастью, обошлось без промахов: удачную в целом работу небезызвестного дизайнера Стива Юма, нарисовавшего в свое время «Прошку», на мой взгляд, не испортили.

Кроссовер сохранил некую солидность, элегантность, хотя и стал при этом чуть более серьезным, даже воинственным. А все благодаря массивной хромированной окантовке «гриля», перелицованному переднему бамперу, «выхлопу» с двумя сдвоенными патрубками. Стоит отметить и видоизмененную заднюю оптику: форма фонарей осталась прежней, но в них «прописались» прозрачные элементы, что несколько освежает, осовременивает облик машины.

Единственное, что портит эту чудную картину — обилие аляповатых эмблем на пятой двери. Кажется, их чересчур много, да и режет глаза разность шрифтов: почему нельзя было подвести надписи под единый стиль? Впрочем, тем же грешат Tiggo 7 Pro и моноприводный Tiggo 8 Pro. Вычурно, однако — дело вкуса. В конце концов, всегда ведь можно провести «дешильдофикацию».