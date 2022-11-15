Почему банки скоро разорят автомобильных дилеров

С начала 2022 года в России закрылось 160 автомобильных дилерских центров, о чем сообщили в Национальном автомобильном союзе (НАС). В первую очередь это связано с уходом зарубежных автокомпаний. Однако на рынок приходят и новые игроки — банки. Например, «Тинькофф» запустил сервис по продаже машин «Тинькофф авто» — на платформе реализуют китайские Haval в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Проект «Тинькоффа» состоялся благодаря дилеру Fresh Auto. Схема продажи довольно простая: клиент выбирает автомобиль на сайте или в мобильном приложении, а после подтверждения сделки дилер бронирует машину у себя или на складе Haval. Затем «Тинькофф» привозит «железного коня» покупателю, и стороны подписывают договор купли-продажи.

Что касается «Сбера», то он внедрил собственный маркетплейс — «Сберавто» — в 2020 году. Сейчас там можно увидеть как новые, так и подержанные машины. Комиссий за размещение объявлений нет: банк зарабатывает на продаже финансовых и страховых продуктов.