Почему после «китайцев» на российский авторынок ломанутся «индусы»

Первый же рабочий день 2023-его принес символичную новость: Индия впервые вошла в тройку крупнейших авторынков мира — после Китая и США. Сместив с насиженного места Японию. Агентство Nikkei подсчитало, что в Китае с января по ноябрь 2022 было продано более 24 млн. машин, в США по итогам года — 13,7 млн. А в самой Японии за прошлый год продали 4,2 млн. легковушек. При этом в Индии за 11 месяцев 2022-го — более 4,13 млн. авто. Следовательно — индийцы третьи в мире по объему авторынка.

Как этот «праздник автомобильной жизни» связан с Россией? Объясняем. 4—5 млн. проданных за год легковушек — уровень китайского авторынка образца 2005—2006 года. При примерно 1,3 млрд. населения Китая на тот момент. Преимущественно совсем небогатого. Сейчас в Индии живет порядка 1,4 млрд. аборигенов с почти таким же средним достатком, как и в Китае 15-летней давности. Именно при таких «общечеловеческих» вводных в середине 2000-х годов в КНР случился взрывной рост автомобильной промышленности на фоне не менее внушительного вспухания местного авторынка.