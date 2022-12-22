Что на самом деле эффективней в условиях зимы: «автомат» или механика

Среди водителей бытует мнение, что механическая трансмиссия обладает какими-то абстрактными преимуществами перед автоматической, давая возможность проявить свое мастерство благодаря тому, что человек напрямую общается с автомобилем. И «умные» алгоритмы, которые управляют современным т/с не имеют возможности помешать. Так ли это на самом деле?
Прежде всего, плюс механики в том, что водитель имеет возможность в любой момент времени включить именно ту передачу, которая нужна ему. Что, конечно, здорово, ведь если шофер понимает, что делает, то получает некоторое преимущество. Например, если под колесами особо скользко, то начинать движение можно не с первой и даже не со второй передачи. Одно время на курсах повышения водительского мастерства от учеников добивались уверенного старта даже с пятой, причем трогать газ запрещалось. И машина начинала движение исключительно благодаря ювелирной работе со сцеплением.
Вот, кстати, о нем. В «автомате» сцепления нет. И это хорошо, поскольку уменьшается количество органов управления, с которыми человеку приходится иметь дело. С механикой не получиться просто дернуть рычаг, чтобы с четвертой включить третью: необходимо выжать сцепление, переключиться на пониженную и только после этого сцепление отпустить, восстановив механическую связь между мотором и коробкой передач.
А если в это момент нужно еще и тормозить, и даже поворачивать, то возникают большие сложности. И часто поворачивая руль и переключая передачу, водитель держит сцепление выжатым до тех пор, пока автомобиль не закончит маневр. Что очень опасно: любой автомобиль при отсутствии на его колесах крутящего момента начинает управляться намного хуже, фактически превращаясь в банальную телегу. Кроме того, в стрессовых ситуациях повышается риск непопадания в нужную передачу. Последствия очевидны: либо проблемы с управляемостью, либо разрушение трансмиссии.
Всех этих недостатков лишены современные автоматические коробки. И совершенно не важно, будет это «робот», вариатор или традиционный «автомат». Их главный плюс в условиях зимы в том, что они гарантированно надежно переключаются, независимо от психологического состояния водителя, обеспечивая к тому же постоянный контакт двигателя с колесами.
Иными словами, в любой момент времени вы имеете возможность при помощи газа повлиять на ситуацию, так как автомат не только остается в постоянном контакте с колесами, но и способен практически мгновенно переключиться на ту передачу, что обеспечитправильный отклик со стороны двигателя.
Попробуйте, например, справиться с заносом переднего привода на механике. Особенно на высокой скорости. Ведь у вас включена пятая передача, а пробуксовать вы можете только на третьей. А любой временной разрыв в передаче крутящего момента или неудачная перегазовка могут привести к абсолютно неконтролируемым скольжениям и разворотам. Особенно, когда под колесами лед.
А вот «автоматы» намного менее требовательны к мастерству пилотов, а также прекрасно взаимодействуют с современными ассистентами активной безопасности. Механика этого, к сожалению, не может от слова совсем. Так что как бы мы ни ратовали за водительский профессионализм в обращении с механической коробкой, «автомат» уже давно выиграл в историческом споре технологий.