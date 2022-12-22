Что на самом деле эффективней в условиях зимы: «автомат» или механика

Среди водителей бытует мнение, что механическая трансмиссия обладает какими-то абстрактными преимуществами перед автоматической, давая возможность проявить свое мастерство благодаря тому, что человек напрямую общается с автомобилем. И «умные» алгоритмы, которые управляют современным т/с не имеют возможности помешать. Так ли это на самом деле?

Прежде всего, плюс механики в том, что водитель имеет возможность в любой момент времени включить именно ту передачу, которая нужна ему. Что, конечно, здорово, ведь если шофер понимает, что делает, то получает некоторое преимущество. Например, если под колесами особо скользко, то начинать движение можно не с первой и даже не со второй передачи. Одно время на курсах повышения водительского мастерства от учеников добивались уверенного старта даже с пятой, причем трогать газ запрещалось. И машина начинала движение исключительно благодаря ювелирной работе со сцеплением.

Вот, кстати, о нем. В «автомате» сцепления нет. И это хорошо, поскольку уменьшается количество органов управления, с которыми человеку приходится иметь дело. С механикой не получиться просто дернуть рычаг, чтобы с четвертой включить третью: необходимо выжать сцепление, переключиться на пониженную и только после этого сцепление отпустить, восстановив механическую связь между мотором и коробкой передач.