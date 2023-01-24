Как Казахстан решил оставить Россию без автомобилей

Благодаря наплыву россиян в соседний Казахстан, местный авторынок остался практически голым — наши соотечественники выгребли из автосалонов все, что только можно. А что: надо же как-то нивелировать возникший дефицит в России (читай — круто заработать денег). Всем хорошо: и клиентам, и продавцам. И России, и Казахстану. Но сколько ниточке не виться, конец будет всегда. Вот, собственно, и он.

Тамошние власти решили не подвергать себя риску попасть под санкционную удавку США, отгружая на российский рынок различные товары, включая автомобили и даже «Кока-Колу». Впрочем, без последней мы точно проживем. Да и без машин, в общем-то, тоже. Но само по себе «закручивание гаек» с товарооборотом и, в частности, в автосекторе так или иначе говорит о нежелании дружить с соседствующим рынком, долгие годы регулярно помогающим казахстанцам.

Факт: дилерам дали негласные указания не продавать машины лицам, имеющим гражданство РФ, а аборигенам урезать квоты до покупки одного автомобиля в год! Дабы потушить активизировавшихся перекупщиков. Подобные меры –явление может и краткосрочное, но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.