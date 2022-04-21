Насколько дешевле автомобили в Армении, Казахстане и Белоруссии

Если «прогуляться» по официальным сайтам дилеров Армении, Казахстана и Белоруссии, то можно увидеть, что цены на одну и ту же модель могут в самом деле сильно отличаться. Взять, к примеру, Kia Rio — самую востребованную иномарку в России. Если отечественные дилеры просят за «бюджетный» седан как минимум 1,5 млн. рублей, то в Белоруссии его отдадут за 1 165 000 в пересчете на родную валюту, в Армении — за 900 000, а в Казахстане — за 1 435 000.

Но куда более ощутимая разница в премиальном сегменте, в чем мы убедились лично, сравнив прайсы на BMW 5-й серии. В России за баварский седан, если удастся отыскать его в шоу-румах, придется выложить как минимум 6 380 000 целковых. В Белоруссии можно сэкономить целых два «мульта» — там «пятерка» предлагается за 4 335 000 рублей. В Казахстане — за 3 700 000, в Армении — аж за 2 880 000.