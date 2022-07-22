Машину за зерно: новые авто в РФ будут поставлять взамен отечественных товаров

Сразу несколько новостей автомобильного мира прозвучали на текущей неделе: во-первых, правительство серьезно задумалось над «заморозкой» действующего технического регламента таможенного союза, дабы дать возможность пополнить «закрома» менее технологичными, но куда более дешевыми подержанными автомобилями, а во-вторых, прозвучали первые вдумчивые комментарии о возможностях поставок машин уже новых. И смысл этих комментариев сводился не к параллельному импорту, а к другому финансовому инструменту — к бартеру.

Цены на энергоносители и удобрения, зерно и металлы сейчас настолько высоки, а спрос — столь велик, что предложить ресурсы вместо «зеленой бумажки» — вполне логичное решение. Более того, в лихие «девяностые» такие операции уже проводились, причем на массовой основе. Многие помнят историю знаменитых «дровяных Крузаков», за поставку которых заплатили лесом. Так отчего бы не сыграть ту же партию сегодня?

Помимо санкций и прочих угроз, есть вполне логичные основания для промедления: процесс нужно оформить, легализовать в юридическом поле и рассчитать. Менять мелки на жвачку — это одно, а вот партии автомобилей на эшелоны нефти — совсем другое. Должны быть договоренности, четкая арифметика и прочие атрибуты серьезной сделки. На все вышеперечисленное потребуется время. Вряд ли речь пойдет о моделях и даже марках, скорее всего, будет разработан некий механизм, позволяющий оценить конкретную партию машин, после чего произвести за нее расчет.