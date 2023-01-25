Прощай, Qashqai: в Россию приехал бюджетный кроссовер Nissan Kicks

Построенный на базе Nissan Micra кроссовер Kicks является прямым родственником Juke, который когда-то был популярен в России, даже несмотря на неоднозначную внешность. «Кикс» же больше, аккуратнее и строже. Оснащается он вариатором или пятиступенчатой «механикой», сопряженными с 1,5- или 1,6-литровыми бензиновыми моторами. Первый — редкость на нашем рынке, а вот вторых, 124-сильных с вариатором — немало. Что же до привода, то он только передний. Впрочем, как и у большинства SUV, продаваемых в России.

Цена вопроса? За 1 800 000 – 2 200 000 рублей можно приобрести новый автомобиль в максимальном оснащении с бесключевым доступом, камерами кругового обзора и даже штатной аудиосистемой Bose. Климат-контроль, кожаная отделка салона, подогревы зеркал и кресел — в наличии. На центральной консоли — крупный экран для управления мультимедиа, на приборной панели — более скромный монохромный.

Nissan Kicks не только превосходит Juke по габаритам — он просторнее, богаче в плане оснащения и лаконичнее с точки зрения внешнего вида. Но при этом стоит дешевле новой LADA Vesta. Сервисмены говорят, что никаких проблем с запчастями на стандартные американские комплектации нет — за пару недель отыщутся и новые элементы кузова, чем сейчас не могут похвастать даже некоторые официально поставляемые авто.

В общем, полновесная замена Nissan Qashqai найдена. Спасибо, параллельный импорт!