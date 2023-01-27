Кому и зачем на самом деле понадобился проект электромобиля E-Neva

Само по себе производство электромобилей никаких подвохов вроде бы не содержит. Существует такое течение озабоченных экологией прогрессоров, стремящихся правдами и неправдами изничтожить двигатели внутреннего сгорания — и ладно. Но вот что странно: как только разговор об этом заходит применительно к нашей стране, то сразу же начинает густо пахнуть какой-то аферой.
Электромобили — это не про экономику
Видимо, срабатывает историческая память, которая не может припомнить ни одного завершенного проекта отечественного электромобиля. Начиная с Ё-мобиля незабвенного Михаила Прохорова, каждая попытка соорудить нечто, работающее на альтернативной энергии, оборачивалась либо цирком-шапито, либо дымовой завесой, скрывающей серьезные интересы серьезных людей — ничего общего с автопромом.
В нынешней ситуации к этим двум движущим мотивам добавился третий — настоятельная необходимость замаскировать некомпетентность и неумение организовать работу автомобильной отрасли в критической ситуации. Тактика практически беспроигрышная — при отсутствии необходимых умений и технологий нужно замахнуться на некое чудо чудное. Как сказал герой известного мультфильма: «Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!» Суметь-то, впрочем, совершенно не обязательно. Главное — как можно дольше носиться с грандиозной идеей, презентуя ее на самых высоких уровнях и дожидаясь, когда можно будет тихо и без ущерба соскочить с темы.
Странный проект оборонного концерна
Не далее как на прошлой неделе вице-премьер России, а по совместительству глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на то, что буквально в ближайшие месяцы появятся партнеры для прорывного проекта электрического кроссовера E-Neva. Все бы ничего, да больно уж странная эпопея происходит с этой «Невой». Началось все в далеком 2016 году, когда президент поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Тогда, в мирное еще время, концерн «Алмаз–Антей» взял под козырек и в 2019 году начал разработку электромобиля.
Дальше начинаются странности. Главным исполнителем был заявлен Обуховский завод, который специализируется на изготовлении командных пунктов для РВСН. Спрашивается — каким боком он относится к автопрому? Отвечается — никаким. Невольно вспоминается не только пресловутый Ё-мобиль, но и вполне себе успешная компания Dyson, тихо-мирно выпускавшая пылесосы и прочую бытовую ерунду. Вдруг ей приспичило производить электрокар собственной разработки. Естественно, что проект сожрал впустую кучу денег и закончился громким пшиком.
«Алмаз–Антей» рискует попасть в подобную ситуацию. В 2021 году концерн представил образец своего творчества вживую. Минул еще один год, и только тут выяснилось, что стартап, который худо-бедно просуществовал уже несколько лет, не обзавелся инвесторами и осуществлялся исключительно на средства концерна — то есть, за государственный счет. Кроме того, не определена площадка, на которой будет организована сборка детища оборонного завода.
Пыль в глаза
Предположим, что Денис Мантуров, получивший в начале года неслабый нагоняй от президента, найдет в обозначенные им несколько ближайших месяцев предпринимателей, заинтересованных в выпуске E-Neva. А производственными площадями поделится АВТОВАЗ, выразивший готовность отдать под эти цели бывший завод Nissan. И представим себе, что неведомым образом найдется необходимая для выпуска современных автомобилей электроника. Но все равно остается еще один вопрос — а кому она будет нужна, эта самая «Нева»? Кто станет ее покупателем, если людям сейчас и традиционные-то автомобили не очень по карману?
И вообще — в свете идущей спецоперации концерну «Алмаз–Антей» было бы логичнее заняться своим прямым делом, а не пускать пыль в глаза руководству страны и ее народонаселению проектами, которые по определению никоим образом не вытащат из кризиса отечественное автомобилестроение.