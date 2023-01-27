Кому и зачем на самом деле понадобился проект электромобиля E-Neva

В нынешней ситуации к этим двум движущим мотивам добавился третий — настоятельная необходимость замаскировать некомпетентность и неумение организовать работу автомобильной отрасли в критической ситуации. Тактика практически беспроигрышная — при отсутствии необходимых умений и технологий нужно замахнуться на некое чудо чудное. Как сказал герой известного мультфильма: «Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!» Суметь-то, впрочем, совершенно не обязательно. Главное — как можно дольше носиться с грандиозной идеей, презентуя ее на самых высоких уровнях и дожидаясь, когда можно будет тихо и без ущерба соскочить с темы.

Странный проект оборонного концерна

Не далее как на прошлой неделе вице-премьер России, а по совместительству глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на то, что буквально в ближайшие месяцы появятся партнеры для прорывного проекта электрического кроссовера E-Neva. Все бы ничего, да больно уж странная эпопея происходит с этой «Невой». Началось все в далеком 2016 году, когда президент поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Тогда, в мирное еще время, концерн «Алмаз–Антей» взял под козырек и в 2019 году начал разработку электромобиля.

Дальше начинаются странности. Главным исполнителем был заявлен Обуховский завод, который специализируется на изготовлении командных пунктов для РВСН. Спрашивается — каким боком он относится к автопрому? Отвечается — никаким. Невольно вспоминается не только пресловутый Ё-мобиль, но и вполне себе успешная компания Dyson, тихо-мирно выпускавшая пылесосы и прочую бытовую ерунду. Вдруг ей приспичило производить электрокар собственной разработки. Естественно, что проект сожрал впустую кучу денег и закончился громким пшиком.