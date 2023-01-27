Кому и зачем на самом деле понадобился проект электромобиля E-Neva

Фото: www.elektro-vozidla.sk
После обрушения российской автомобильной промышленности по всей стране как грибы начали вдруг расти проекты производства машин на электротяге. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, зачем недавно была возрождена тема выпуска очередной электрической вундервафли, представленной под именем E-Neva.
Ефим Розкин

Само по себе производство электромобилей никаких подвохов вроде бы не содержит. Существует такое течение озабоченных экологией прогрессоров, стремящихся правдами и неправдами изничтожить двигатели внутреннего сгорания — и ладно. Но вот что странно: как только разговор об этом заходит применительно к нашей стране, то сразу же начинает густо пахнуть какой-то аферой.

Электромобили — это не про экономику

Видимо, срабатывает историческая память, которая не может припомнить ни одного завершенного проекта отечественного электромобиля. Начиная с Ё-мобиля незабвенного Михаила Прохорова, каждая попытка соорудить нечто, работающее на альтернативной энергии, оборачивалась либо цирком-шапито, либо дымовой завесой, скрывающей серьезные интересы серьезных людей — ничего общего с автопромом.

Фото: Минпромторг.

В нынешней ситуации к этим двум движущим мотивам добавился третий — настоятельная необходимость замаскировать некомпетентность и неумение организовать работу автомобильной отрасли в критической ситуации. Тактика практически беспроигрышная — при отсутствии необходимых умений и технологий нужно замахнуться на некое чудо чудное. Как сказал герой известного мультфильма: «Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!» Суметь-то, впрочем, совершенно не обязательно. Главное — как можно дольше носиться с грандиозной идеей, презентуя ее на самых высоких уровнях и дожидаясь, когда можно будет тихо и без ущерба соскочить с темы.

Странный проект оборонного концерна

Не далее как на прошлой неделе вице-премьер России, а по совместительству глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на то, что буквально в ближайшие месяцы появятся партнеры для прорывного проекта электрического кроссовера E-Neva. Все бы ничего, да больно уж странная эпопея происходит с этой «Невой». Началось все в далеком 2016 году, когда президент поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Тогда, в мирное еще время, концерн «Алмаз–Антей» взял под козырек и в 2019 году начал разработку электромобиля.

Дальше начинаются странности. Главным исполнителем был заявлен Обуховский завод, который специализируется на изготовлении командных пунктов для РВСН. Спрашивается — каким боком он относится к автопрому? Отвечается — никаким. Невольно вспоминается не только пресловутый Ё-мобиль, но и вполне себе успешная компания Dyson, тихо-мирно выпускавшая пылесосы и прочую бытовую ерунду. Вдруг ей приспичило производить электрокар собственной разработки. Естественно, что проект сожрал впустую кучу денег и закончился громким пшиком.

Фото: Минпромторг.

«Алмаз–Антей» рискует попасть в подобную ситуацию. В 2021 году концерн представил образец своего творчества вживую. Минул еще один год, и только тут выяснилось, что стартап, который худо-бедно просуществовал уже несколько лет, не обзавелся инвесторами и осуществлялся исключительно на средства концерна — то есть, за государственный счет. Кроме того, не определена площадка, на которой будет организована сборка детища оборонного завода.

Пыль в глаза

Предположим, что Денис Мантуров, получивший в начале года неслабый нагоняй от президента, найдет в обозначенные им несколько ближайших месяцев предпринимателей, заинтересованных в выпуске E-Neva. А производственными площадями поделится АВТОВАЗ, выразивший готовность отдать под эти цели бывший завод Nissan. И представим себе, что неведомым образом найдется необходимая для выпуска современных автомобилей электроника. Но все равно остается еще один вопрос — а кому она будет нужна, эта самая «Нева»? Кто станет ее покупателем, если людям сейчас и традиционные-то автомобили не очень по карману?

И вообще — в свете идущей спецоперации концерну «Алмаз–Антей» было бы логичнее заняться своим прямым делом, а не пускать пыль в глаза руководству страны и ее народонаселению проектами, которые по определению никоим образом не вытащат из кризиса отечественное автомобилестроение.

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27 января 2023
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